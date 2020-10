Žena v letadle zfackovala vlastního manžela. Odmítal roušku

Let z Manchesteru na ostrov Tenerife, během nějž k incidentu došlo, se uskutečnil už na začátku října. Záběry z potyčky se však dostaly na internet až nyní. Muž na začátku záznamu na ostatní cestující naléhá, že jim všem lžou, a dokud budou nosit roušky, bude současná situace trvat, píše server Daily Mail. „Bůh vám pomáhej, čím déle budete ty roušky nosit,“ řekl muž.

„Ten chlap křičel a nadával na skutečnost, že musíme nyní nosit roušky a máme omezenou svobodu a životní styl,“ okomentoval potyčku cestující, který pořídil video. „Eskalovalo to rychle. Úplně ztratil nervy, když mu jeho žena dala facku, on jí to oplatil a museli zasáhnout další cestující,“ doplnil.