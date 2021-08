Zapomeňte na Bled. Pět míst, která ve Slovinsku nesmíte minout

Tři docela zevrubné návštěvy Slovinska mi odkryly mnoho krásných míst. Jedno z těch vůbec nejhezčích je rozlehlá horská pastvina Velika planina. Nachází se při severních hranicích v Kamnicko-Savinjských Alpách, vlastně docela nedaleko od Bledu, a je to ideální místo pro všechny, kteří se rádi kochají zelenými loukami lemovanými špičkami hor.

Pokud se řadíte mezi milovníky kýčovitých horských výhledů, zbystřete. Jedno z nejhezčích a nejmalebnějších míst ve Slovinsku, kde můžete svou touhu ukojit, je Logarska dolina. Ta, stejně jako Velika planina, patří do Kamnicko-Savinjských Alp a leží hned při severních hranicích s Rakouskem. Jde o poměrně odlehlou lokalitu, kde je jen málo domků, zato však plno rozkvetlých luk.

Slovinské Toskánsko. Takové přízvisko se pro oblast Goriška Brda až neuvěřitelně hodí. Region za to může vděčit svému zvlněnému kopcovitému rázu a všudypřítomným vinicím, které sem přitahují nejen milovníky vína, ale také cyklisty.

Na rozhledně, který stojí nedaleko malé obce Šmartno, jsem viděl asi jeden z nejhezčích a nejzlatějších západů slunce v životě. Jelikož šlo tehdy o první návštěvu Slovinska, byl to pro mě dostatečný důvod, abych se do této země toužil vypravit zase znova.

V okolí jezera se navíc nacházejí další působivé zastávky. Jsou to třeba starý kamenný most s kostelem sv. Jana Křtitele ze 13. století. Z přírodních zajímavostí je to vodopád Savica. Sice není tak vysoký jako zmiňovaný vodopád Rinka v Logarské dolině, ale zase vyvěrá ze skály. Voda z jezera, které ho napájí, totiž protéká podzemními chodbami.