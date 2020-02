Zámecký park v Lednici je zatím bez vstupného

Národní památkový ústav chtěl placený vstup do zámeckého parku už před rokem. Po vlně odporu lidí i obce od záměru odstoupil. Před nedávnem památkáři oznámili, že co nevyšlo vloni, bude platit letos. A ohlásili instalaci turniketů na vybrané vchody. Další měly být uzavřeny.

„Lednický zámecký areál má skutečně výjimečnou hodnotu, což potvrzuje zápis na Seznam světového dědictví UNESCO a zájem široké veřejnosti. S tím jsou spojené i vysoké finanční náklady na údržbu a obnovu. Finanční náročnost péče o park způsobuje bohužel také rostoucí vandalismus návštěvníků. Vstupné, které bychom vybrali, by bylo použito právě na pokrytí těchto nákladů, abychom park udrželi v co nejlepším stavu,“ hájila záměr placeného vstupu generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

„Tady nejde o to, jestli Ledničtí budou platit vstupné. Tím, že zástupci obce zabránili vybírat vstupné od všech návštěvníků, zabili možnost, jak získat prostředky na obnovu. Ať je vstupné dobrovolné a začíná na minimální částce 30 korun, ale ať je zaplatí každý, kdo chce do parku vstoupit. Ledničtí ať mají permanentku,“ říká Přemysl Krejčiřík, který jako odborník dohlíží na park.

„Proti příspěvku na údržbu parku nic nemám, ale mělo by to jít pro lidi, kteří se o něj opravdu starají. Pro zaměstnance, kteří jsou každý den od jara do podzimu venku, v chladnu i ve vedrech. Raději bych tedy přispěl na sbírku, ze které by šel celý obnos jim,“ míní Jiří Silnica z Lednice.