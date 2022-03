Vše při starém. Irsko zrušilo zbývající cestovní restrikce

„Od neděle 6. března se lidé cestující do Irska nemusejí při příjezdu prokazovat očkováním, proděláním nemoci ani negativním PCR testem,“ oznámila tamní vláda. „Testy či karanténa nejsou vyžadovány ani po příjezdu,“ doplnily úřady s tím, že lidé s příznaky covidu-19 mají postupovat podle doporučení zdravotnických orgánů.

Zrušená opatření znamenají, že turisté nemusejí vyplňovat ani příjezdový formulář. Země se tedy z hlediska cestování vrací do doby před pandemií.

„Zrušení zbývajících epidemických opatření pro lidi, kteří cestují do Irska, znamená, že mohou do destinace nyní zavítat bez problémů. Navštívit Irsko je teď pro turisty jednodušší a my se nemůžeme dočkat, až je přivítáme zpátky,“ oznámil šéf organizace Tourism Ireland Niall Gibbons.