Via ferraty: Horolezectví (téměř) pro každého

Důvody rostoucí popularity této aktivity nejsou nepodobné rychlému rozšíření elektrokol. Stejně jako elektrické bicykly přinesly průměrně trénovaným jezdcům možnost vyšlápnout strmé kopce, via ferraty zase zavedou běžné pěší turisty do světa až donedávna vyhrazeného pouze skutečným horolezcům.

Na via ferratu potřebujete přilbu, sedák neboli úvazek (příp. kombinaci sedacího a prsního úvazku nebo rovnou celotělový úvazek) a jisticí set — dvojici krátkých lan s dlaňovými karabinami a tzv. tlumičem pádu. Tlumič je zařízení ze speciální pevné tkaniny, která se při náhlém zatížení začne párat. To je naprosto nutná základní výbava.

Mayrhofenská via ferrata nás vede střídavě po exponovaných skalách, do kterých se ze všech sil opírá slunce, a úsecích mezi stromy, jenž zakrývá milosrdný stín. Ze čtveřice místních tras jsme zvolili Huterlaner označenou stupněm obtížnosti B, s několika úseky C. Na délce 480 metrů překonává nadmořskou výšku 210 metrů a průvodce údolím Zillertal ji doporučuje jako „family friendly“, tedy pro středně pokročilé a děti od deseti let.