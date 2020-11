V Ostravě zachraňují pramen po vzoru Jesenicka

„Hodně mě překvapilo, že můj projekt lidé tolik podpořili. Moc mě to potěšilo. Rád bych to místo U Korýtka zachoval, jak je nyní. Je potřeba se ale postarat o renovaci kamenné zídky u pramene, aby kameny vypadaly svěže, a je potřeba vyměnit tu starou rezavou trubku, která ze zídky trčí a vypadá jako odpadní. Zároveň z ní nyní voda neteče. Vypadá to, že to tam někde prasklo a voda tam teď prosakuje ze země a z trubky neteče. To znamená, že se to tam musí vybagrovat a zjistit, co se tam stalo,“ líčil dále kronikář.