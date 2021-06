Koloseum otevřelo veřejnosti dosud nepřístupné prostory. Poprvé v historii

Celková rozloha hypogea čítá 15 tisíc metrů čtverečních. Návštěvníci do něj mohli sestoupit už od roku 2010, nicméně jen do malé části. Nyní mohou nahlédnout do tunelů a místností, v nichž gladiátoři a zvířata vyčkávali, než byli vpuštěni do arény na zápas, píše server CNN.