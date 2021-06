V Jeseníku nad Odrou vzkřísili slávu místního pramene

Aktuálně se areál zařadil do takzvané Technotrasy, která v Moravskoslezském kraji představuje turistům technické pozoruhodnosti. Poprvé se sem mohli zájemci přijít podívat o uplynulém víkendu, kromě exkurze po pramenech si ve stáčírně mohli vyzkoušet i výrobu bylinkového sirupu.

„Rádi bychom lidem prezentovali nejen místní prameny, ale chceme jim ukázat, co všechno tady kromě balené vody vyrábíme. Kromě veřejnosti v rámci Technotrasy k nám chceme přilákat i školy a školky a ukázat co nejvíce lidem, jak je jednoduché pěstovat bylinky a jak je jednoduché z nich vyrobit sirup, který má blahodárné účinky pro zdraví, ať už jde o levanduli, mátu nebo echinaceu,“ uvedla Martina Vrbová, která se o areál stará.

Nová éra Jesenické kyselky začala v roce 2003, kdy areál koupila rodinná firma manželů Kocourkových, rodičů paní Vrbové. „Maminka je místní rodačka a to, že areál pustne, velmi těžce nesla. A tak se ho rozhodla zachránit,“ dodala Vrbová. Největší motivací podle ní byly příběhy lidí, kterým v minulosti pomáhala zdejší voda léčit zdravotní problémy.

Začátky podle ní byly velmi těžké, protože budovy byly zchátralé, technické vybavení nepoužitelné a zčásti odcizené, nemluvě o legislativních překážkách. „Když se ohlédnu za tím, co jsme všechno za tu dobu museli podstoupit, tak už bychom do toho podruhé nešli. Ale na druhé straně, stálo to za to,“ dodala Vrbová.