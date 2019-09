V Barrandienu zažijete cestu do pravěku

„V minulosti tady bylo moře, v němž se to hemžilo nepřeberným množstvím živočichů. Šlapeme vlastně po dně prvohorního moře,“ vykládá hned v úvodu nadšený geolog Josef Mucha, s nímž se vydáváme na netradiční výlet do pravěku a který je jedním z průvodců po nově vznikajícím geoparku Barrandien.

Oblast, v níž lze pozorovat vývoj Země v dobách před stovkami milionů let, se táhne od Prahy až po Plzeň. Rozlohu má 3742 kilometrů čtverečních.

My se spolu s Josefem Muchou vracíme o 520 milionů let zpátky v čase, až do období prvohor. Ujeli jsme šedesát kilometrů z Prahy směrem k městysu Jince v brdském údolí řeky Litavky. Taková vzdálenost stačí k tomu, abychom měli možnost najít hmatatelné důkazy tvorů, kteří zde žili v době, kdy většinu plochy naší planety zabíraly moře a oceány. Cílem naší výpravy je najít vlastního trilobita, tedy v době prvohor u nás velmi rozšířeného mořského živočicha.