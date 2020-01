Turistické drezíny čekají na zelenou

Projekt sice zatím má řadu otazníků, především nejsou dořešené majetkoprávní vztahy se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), ale hejtmanství se už přihlásil zájemce, který by chtěl drezíny do vyřešení všech náležitostí provozovat. Je jím parta nadšenců z plzeňské okrajové části Bukovec – právě tady trať začíná.

„Rádi bychom to rozjeli už během příštího roku,“ řekl Právu Jiří Hanousek, předseda spolku Náš Bukovec. Jak by to mohlo vypadat, si tady otestovali třikrát letos na podzim, kdy se po rezavějících kolejích rozjely historické stroje z čachrovského Muzea železničních dresin. „Vždy se přišlo podívat přes sto návštěvníků, přesvědčili se, že to není problém, odezvy byly vesměs kladné,“ připomněl Hanousek.

Spolek by chtěl trať provozovat do doby, než se podaří dojednat převod kolejí i pozemků ze státu na kraj. „Počítáme se sezonním provozem od dubna do října. Asi bychom jezdili dva víkendy v měsíci, o prázdninách by to mohlo být častěji,“ vysvětlil Hanousek. Zájemce by zatím vozili exponáty ze zmíněného muzea s vyškolenou obsluhou, do budoucna by je měly nahradit lehké turistické samoobslužné šlapací vozíky.

Jenže i provizornímu provozu zatím svítí červená — SŽDC drezíny na zrušené trati nechce. „Nejsou splněné podmínky bezpečnosti,“ sdělila mluvčí této organizace Radka Pistoriusová.

Kraj by však mohl zkusit získat koleje do výpůjčky. „Pokusíme se o tom jednat,“ přislíbil náměstek hejtmana Pavel Čížek (Starostové a Patrioti). „Máme zájemce nejen o provozovaní trati, ale i lidi, kteří by byli ochotni se o ni starat, provádět běžnou údržbu. Ideální by bylo rozjet drezíny hned v nastávající sezoně, nicméně nevím, zda se to podaří,“ podotkl Čížek.

Starosta Chrástu Ladislav Bohuslav (Společně pro Chrást) by novou atrakci uvítal: „Pro obec by to byl turistický přínos.“ A Václav Zahrádka ze zmíněného muzea upozornil: „Je to dobrý projekt. Do Plzně je kousek, takže návštěvnický potenciál tady určitě je. Na západě to na řadě zrušených tratí také funguje.“

Dlouhá cesta

Mezi Plzní a Chrástem jezdily po koridoru na Prahu vlaky ještě loni, do otevření ejpovického tunelu. Poté SŽDC jednu kolej odstranila, druhou na žádost kraje v dotčeném úseku ponechala. Vedle drezínové trati by měla po náspu vést také cyklostezka.