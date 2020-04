S čím cestuje britská královna? Veze vlastní toaletní papír i krev na transfuzi

Když královna vyráží do zahraničí, nebývá to dovolená, ale politická návštěva. Její program je proto značně nabitý. A jelikož často cestuje daleko, stejně jako všichni ostatní zápasí s pásmovou nemocí. Tu řeší pomocí různých homeopatických přípravků, ale také bonbonů, které jí pomáhají rychle doplnit hladinu cukru.

Panovnice cestuje vždy v doprovodu svého osobního lékaře, který kromě léků veze také krev. To kdyby královna potřebovala nutně transfuzi, což může přijít vhod obzvláště v zemích, kde krev, navíc kompatibilní s její krevní skupinou, není hned k dispozici.

Alžběta II. je proslulá svou bohatou garderobou. Společně s ní na zahraniční návštěvy proto putuje množství oblečení, třeba kolem 30 kusů. A vždy si bere i něco černého. To z důvodu, kdyby přišla nějaká tragická událost, která by si takovou barvu vyžadovala. Vychází to údajně z královniny zkušenosti, kdy jí v roce 1952 zemřel otec, ona byla tou dobou v Keni a neměla s sebou žádný vhodný smuteční oděv. Po přistání v Londýně proto musela počkat, než jí byl nějaký doručen.