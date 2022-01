Pražská domovní znamení skrývají zajímavé příběhy

„Lidé, kteří neuměli číst a psát, se díky takovým domům dobře orientovali po městě. Tuto roli plnila domovní znamení až do očíslování domů za Marie Terezie v 18. století,“ dodává náš doprovod.

Dnes obyvatelé i návštěvníci Prahy využívají spíše moderní mapy a navigace, aby se dostali do cíle, domovní znamení tak často zůstávají nepovšimnuta. Jak dnes uvidíme, je to velká škoda.

Začínáme v části Hradčan zvané Pohořelec, kde domy sousedí s areálem Strahovského kláštera. Název této pražské části vychází z požárů, které tu řádily hned několikrát, třeba v roce 1541 při velkém požáru Hradčan a Malé Strany. „Co se dalo z poničených domů použít, to naši předkové ponechali,“ říká průvodkyně s tím, že místní budovy mají často gotické základy.

Renesance, baroko, klasicismus, to vše můžeme obdivovat často na jediné stavbě. My si dnes všímáme hlavně domovních znamení, zde nás zaujal zlatý pluh. „Musíme si uvědomit, že v minulosti odtud do přírody nebylo tak daleko jako dnes,“ usmívá se náš doprovod.