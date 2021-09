Prahu zvolili nejkrásnějším městem planety

Karlův most, Staroměstský orloj, Letenské sady či nábřeží Vltavy. To jsou jen některá z míst, díky kterým byla Praha zvolena vůbec nejkrásnějším městem planety. V žebříčku magazínu Time Out předstihla Paříž, Řím, New York nebo Chicago. Hodnocení žebříčku se zakládá na anketě mezi 27 tisíci lidmi napříč planetou.