Poslední večeře jinak. Ježíš v hospodě a se psem u nohou

Umístil snad malíř takto velké téma do krčmy kvůli jakémusi zesvětštění a přiblížení pro prostý lid, či se jedná o laškovný odkaz k vyhlášené kulinářské tradici města? A co onen huňatý čtvernožec? Jelikož se nachází v části triptychu, kde se vyskytuje Jidáš, bývá chápán jako kontrastní symbol věrnosti k jeho zradě.

Místní specialitou jsou pak casaeas. Misky ze sladkého těsta s cukrovou polevou různých velikostí vypadají trochu jako malé chlebové bochníky, do nichž se v našich končinách nalévají husté polévky. Ovšem s tím rozdílem, že casaeas nejen nemají „pokličku“, ale leje se do nich červené víno. To se pak gurmánsky usrkává, tedy pokud se dřív nevsákne do těsta. Netradiční zákusek lze chutí vzdáleně přirovnat k rumovým perníčkům konzumovaným s chlazeným svařákem. Nechali byste se zlákat?