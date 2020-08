Podojit krávu, řídit traktor a ujít 100 kilometrů. Lidé v rámci výzvy objevovali Česko

„Většina našich organizátorů jsou cestovatelé, kteří projeli velký kus světa a zjistili, že tady v Česku se nám žije nejlíp. Chtěli jsme skrz zajímavé výzvy a pozorování lidí a přírody ukázat, že se tu máme hezky,“ vysvětlil smysl akce spoluzakladatel projektu X-Challenge Miky Škoda, který stojí i za výzvou k objevování Česka.

Putovat mohli účastníci kdekoliv v Česku. Vystačit si ale museli jen s věcmi, které si předem zabalili do batohu. Peníze pak podle pravidel mohli používat pouze na dopravu, popřípadě když chtěli pomoct místním obyvatelům.

„Chtěli jsme, aby po koronavirové situaci účastníci podpořili místní podniky, takže jsme doporučili, ať někoho klidně přeplatí, když ucítí, že tím pomůžou,“ sdělil další spoluzakladatel akce Petr Oliver.

Jedinou podmínkou účasti bylo ujít alespoň 100 kilometrů. „Během cesty pak mohli dobrovolně plnit také výzvy, které jsme jim zadali. Chodit mohli i na jednotlivé checkpointy, tedy konkrétní místa po republice, která měli vyznačené v aplikaci. Není to ale jen o tom, aby šli na checkpoint a mohli si odškrtnout splněný úkol. Ukazujeme, že i cesta k němu je cíl,“ vysvětlil Oliver.

Týmy cestovatelů měly za úkol ujít sto kilometrů. Foto: Objev Česko

Organizátoři měli pro týmy připravenou sadu čtyřiceti výzev, ze kterých si mohli účastníci vybírat. „Hned v prvních dnech jsme spaly pod hvězdami, pak jsme dojily kozu a vykoupaly jsme se takzvaně na Adama a Evu. Také jsme splnily výzvu popovídat si s nejstarším člověkem ve vesnici a udělaly jsme té paní hezký den, to bylo milé,“ vyjmenovaly své zážitky Barbora Marešová a Natálie Berounská, které se výzvy Objev Česko účastnily poprvé.

Všichni účastníci vycházeli z kasáren v pražském Karlíně, kde si s organizátory ujasnili pravidla. Cestovat pak mohli, kam chtěli.

„Z Prahy jsme se vydaly do Hradce Králové, pak jsme putovaly přes Vysoké Mýto až na první checkpoint, který byl v malé vesničce Sviná v Pardubickém kraji. Odtud jsme šly směrem na Moravu,“ popsaly svoji cestu Barbora Marešová a Natálie Berounská.

Aby účastnice splnily výzvu pod názvem Niki Lauda, musely se naučit řídit traktor. Foto: Objev Česko

Aby se obě dívky dostaly do jednotlivých obcí, využily stopování. „Ani jedna z nás s tím neměla zkušenosti, ale musím říct, že to nebyl žádný problém. Vždy jsme měly štěstí na milé lidi, kteří nám vyšli vstříc. Dokonce jeden pán, který neměl namířeno do Hradce Králové, nás tam ochotně vzal,“ dodala účastnice akce.

Padesát kilometrů v jednom dni

Při svém dobrodružství si dívky vyzkoušely spaní pod hvězdami, kydat hnůj nebo řídit traktor. „Ve vesničce Sviná jsme potkaly rodinu, která zrovna sklízela seno, tak jsme se s nimi domluvily,“ uvedla Marešová.

U stejné rodiny pak strávily i noc. „Přespaly jsme na zahradě na trampolíně. Občerstvili nás, mohly jsme se osprchovat a dali nám okurky a rajčata ze zahrady. Bylo to velice příjemné,“ doplnila Natálie Berounská. Ta si na celém výletě užila především poznávaní různých lidí a jejich osudů.

Asi nejsilnějším zážitkem byla ale pro obě dívky výzva, kdy měly ujít padesát kilometrů za den. „Šly jsme lesem, když jsme měly za sebou asi 25 kilometrů, tak jsem uklouzla a spadla do bahna. Nohy jsem měla celé špinavé a byly jsme vyčerpané, to mi vytryskla i slzička,“ popsala Marešová s tím, že to byla velká zkouška nejenom pro jejich nohy, ale i pro jejich nervy a vztah.

Posledních osm kilometrů pochodu už bylo podle dívek jak na horské dráze. „Musely jsme si sundat boty a jít na boso, protože jsme měly úplně krvavé nohy. Utužilo to ale náš vztah a budeme na to vzpomínat do konce života,“ dodala Berounská.

Celou akci zakončili cestovatelé společným táborákem. Foto: Objev Česko

Výzvy Objev Česko se zúčastnilo přes 300 lidí. Týdenní putování pak zakončil o uplynulém víkendu sobotní závěrečný festival, kde se sešly všechny týmy pohromadě.

„O organizaci se postarali všichni účastníci. Byl připravený společný program a táborák,“ doplnil Miky Škoda.

Přinést dobrodružství do životů lidí

Za účast ve výzvě Objev Česko zaplatili cestovatelé od 590 korun za jednotlivce. Nechat se inspirovat výzvami a procházením checkpointů však může kdokoliv a kdykoliv, netradiční dovolenou si tak může užít každý i po vlastní ose.

Autoři projektu zprostředkovávají lidem různé výzvy a úkoly v průběhu celého roku. „Chceme lidem přinést dobrodružství do každodenního života, různé menší výzvy tak mohou plnit kdykoliv a kdekoliv přes naší aplikaci,“ vysvětlil Petr Oliver. Mobilní aplikace je pro každého ke stažení zdarma.

Tým, který stojí za výzvou netradičního cestování, vznikl v roce 2019. „Pořádání výzev nám zatím pokrývá pouze náklady, všechny prostředky investujeme do technologického řešení. Bereme to ale jako dočasný stav, chceme růst, a proto zatím vracíme všechno zpátky do projektu,” popsali organizátoři s tím, že mimo pořádání této události se jednotliví členové týmu věnují i dalším formám podnikání.

Úkoly a checkpointy měli účastníci zadané v aplikaci. Foto: Objev Česko