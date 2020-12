Piloti si spletli cíl a dopravili cestující do jiné destinace

Na palubě letu z Káthmándú bylo 18. prosince celkem 69 cestujících, kteří měli za to, že letí do Janakpuru na jihovýchodu země. Místo toho však skončili v Pokhaře ve středním Nepálu, uvádí server Independent.

Má se za to, že jde o výsledek lidské chyby. „Došlo zřejmě ke špatné komunikaci mezi pozemním personálem a pilotem,“ uvedl mluvčí společnosti Buddha Air. Doplnil, že piloti se patrně nepodívali do cestovních dokumentů pasažérů.

Nepříznivé počasí navíc vedlo k tomu, že se aerolinie snažily co nejlépe využít časové sloty pro odlet. Lety do Pokhary byly realizovány pouze do tří hodin odpoledne, poté aerolinky změnily čísla letu a přeřadily cestující mířící do Janakpuru. Přestože z hlediska dokumentace bylo vše správně, nikdo neinformoval piloty a ti se tak vypravili do jiné destinace. „Kvůli počasí se zkrátka více soustředili na řízení letadla,“ vysvětlil mluvčí.