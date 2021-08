Od Wericha k Valdštejnovi. Procházka pražskou Malou Stranou

Původně románský kostelík byl přestavován ve stylu gotiky, renesance i baroka, snad se na něm podílel i známý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. „Za josefinských reforem byl kostel zrušen a v roce 1784 tu byla zřízena prádelna, k řece je to odtud jen kousek a voda byla samozřejmě potřeba. Odtud tedy název Na Prádle,“ vysvětluje náš doprovod. Dnes stavba opět slouží náboženským účelům, konkrétně Církvi československé husitské.

Pohled z Kampy na Karlův most.

„Název dostaly podle svého majitele, Václava Sovy z Liboslavě,“ říká průvodkyně o stavbě z roku 1589. „Máme k tomu ovšem i legendu. Podle té se musel před stavbou mlýna pokácet dub, ze kterého vylétla sova. To je ovšem opravdu jen legenda,“ usmívá se náš doprovod.

„V devatenáctém století mlýn získal František Odkolek, který začal s přestavbou. Mlýny změnil po americkém způsobu na parní. Vznikla tu nová obytná budova, pila či brusírna,“ vyjmenovává Dana Kratochvílová. Na přestavbách se podíleli i architekti Národního divadla Josef Schulz a Josef Zítek. „Sovovy mlýny ovšem velmi často trpěly přírodními katastrofami. Nebyly to jen povodně, v roce 1896 tu vypukl obří požár. Sbíhali se sem dokonce i lidé z Národního divadla, aby pomohli,“ říká průvodkyně.

„Ne všichni kolemjdoucí ovšem přišli pomáhat. Lidé se často chtěli jen podívat, a aby měli dobrý výhled, přešli na zamrzlou řeku. Jenže ta vlivem požáru roztála a hasiči tak nevěděli, koho mají zachraňovat dřív,“ dozvídáme se. Mlýn každopádně vyhořel do základů.

Petřín slaví. Jeho rozhledně je sto třicet let

Není to ovšem jediný slavný obyvatel této budovy. Tím zřejmě nejslavnějším byl totiž Jan Werich, podle něhož se bývalá koželužna dodnes nazývá Werichova vila. „Jeho sousedem ve vile byl básník Vladimír Holan a jejich vztahy nebyly právě idylické,“ vypráví náš doprovod.

Přes dvacet let strávili oba velikáni v jedné budově, kde na sebe narážely jejich odlišné povahy a životní styly. Na toto téma vznikla před dvěma lety i divadelní hra nazvaná Hadry, kosti, kůže, uvedlo ji Švandovo divadlo. Dnes muzeum provozuje Nadace Jana a Medy Mládkových a najdete tu expozici právě o Janu Werichovi.

Kampa byla domovem i dalších osobností — bydleli tu skladatel Bohuslav Martinů, loutkář Jiří Trnka nebo herec Josef Vinklář. „Dodnes je tu řada starousedlíků a pravidelně se tu pořádají trhy,“ říká Dana Kratochvílová. Následně nás vede na poslední zastávku naší malostranské vycházky. Opouštíme Kampu a míříme do nedaleké Valdštejnské zahrady.

Dnes je Valdštejnský palác sídlem Senátu, který zde přebývá od svého vzniku v roce 1996. My však nemíříme do jeho chodeb, ale na zmíněnou zahradu. Jako první nás čeká sala terrena, zahradní sál. „Je to jakýsi přechod mezi zámkem a zahradou. Zdoben je freskami na téma Trojských válek, mimochodem řada postav tu vzhledem připomíná právě Valdštejna,“ zjišťujeme.