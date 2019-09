Oblohu do 20 let zaplní dvojnásobné množství letadel

Počet letadel, která budou křižovat oblohu, se během dalších 20 let více než zdvojnásobí. Do roku 2038 má flotila osobních i nákladních letounů vzrůst ze současných 23 tisíc na téměř 48 tisíc. Ve své předpovědi to uvádí společnost Airbus. Situace povede k potřebě přijmout například více než půl milionu pilotů.