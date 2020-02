Oáza klidu a pohody. Ugandské jezero Bunyonyi láká i turisty zdaleka

Jezero Bunyonyi je pro mnoho lidí perfektním útočištěm před hektickým shonem velkoměsta. Jeho název se dá přeložit jako místo, kde hnízdí množství ptáčků. A jméno to není nahodilé, v okolí jezera lze zpozorovat až dvě stovky ptačích druhů. Pohodová atmosféra ale kromě opeřenců přitahuje i mezinárodní turisty. „Klid je důvodem, proč k jezeru vyrazíte a také přesně to, co dostanete. Je to nádhera,“ uvedla nadšeně americká návštěvnice Sarah Laveryová.

V minulosti byla turistika kolem jezera víceméně sezonní záležitostí, ale místní se to snaží změnit. Částečně k tomu dopomohlo i otevření dobrodružného adventure parku v roce 2017. „Naším problémem bylo, že nás navštěvovali cizinci jen od září do října nebo listopadu, pak během ledna a února, a místní dorazili v prosinci. Zbytek roku byl slabý,“ řekl Peter Rukirande, který park vybudoval.

Vláda se snaží jezero více propagovat jako alternativu ke známějšímu Viktoriinu jezeru. Návštěvníky chce nicméně přilákat do celé země. A díky několika turistickým kampaním se to i daří. V roce 2018 do země zavítalo na 1,5 milionu lidí, přičemž do pěti let by se mělo číslo podle představ vlády více než zdvojnásobit.