O lyžování v zahraničí je zájem. Zvyšuje ho i očkování dětí podpůrnou dávkou

Itálie a Rakousko diskutovaly o zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na 180 dní. Italská mutace serveru The Local uvádí, že v zemi se covid pasy od 1. února prodlouží jen těm, kteří už obdrželi i podpůrnou dávku. Pro tu od 24. ledna mohou v Česku nově i děti od 12 let.

V podobném duchu se vyjádřila i Vídeň, kde se na finální potvrzení stále čeká. Cestovní kanceláře však už se zkrácením certifikátů víceméně počítají. V Rakousku se má nicméně týkat pouze mladistvých od 15 let výše, děti od 12 do 15 let mohou lyžovat s opakovaným PCR testem a děti mladší 12 let mají výjimku úplně.