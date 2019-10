Nejsilnější pas mají Japonci a Singapurci. Češi jsou na sedmém místě

Japonci a Singapurci jsou držiteli nejsilnějších světových pasů. Znamená to, že mohou bezvízově vycestovat do 190 zemí. Špatně na tom nejsou ani Češi, kteří se o sedmou příčku dělí s Maltou, a mohou navštívit 183 států, aniž by nejprve museli žádat o vízum. Žebříček zveřejnila společnost Henley & Partners.