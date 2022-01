Nejbezpečnější leteckou společností je Air New Zealand

Air New Zealand se titulem nejbezpečnější letecké společnosti může pyšnit díky nízké nehodovosti, ale také díky inovacím, důslednému tréninku pilotů a nízkému věku flotily letadel, jak vysvětlil šéf serveru AirlineRatings.com Geoffrey Thomas.

„Poslední dva roky byly pro letecké společnosti extrémně náročné kvůli covidu-19, takže jsme se soustředili i na to, jak aerolinky připravují piloty na návrat do provozu,“ doplnil Thomas. „Air New Zealand je na tomto poli lídrem.“