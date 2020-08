Nadivoko, ale legálně. Místo kempů přespávají Češi na soukromých pozemcích

Se svým bratrem Petrem a dlouholetým kamarádem Michalem Strnadem platformu provozují třetím rokem a za tu dobu stihli expandovat i do zahraničí. „V České republice máme v nabídce přes pět set míst, kde mohou lidé přespat,“ uvedl Michal Strnad s tím, že tak dotahují počet běžných kempů v zemi. „Celková kapacita ubytovaných bezkempařů se přitom vejde do jednoho většího českého kempu,“ dodal.

„Tenhle nápad vyplaval na povrch z našich špatných zkušeností, ať už v přeplněných kempech, nebo když jsme spali nadivoko a spali jsme na místech, odkud nás pak vyhazovali majitelé pozemku, nebo dokonce policie. Vznikla tak myšlenka, že by bylo dobré to dělat nějakou oficiální cestou,“ vysvětlil Pavel Nohejl.

Nebrání se ani expanzi do dalších zemí, rádi by spíš ale nalákali zahraniční turisty do Česka. Své webové stránky už přeložili do angličtiny a němčiny. Mezinárodním ubytovacím službám, jako je Airbnb či Couchsurfing, tak roste ryze česká konkurence.