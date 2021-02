Mladou Češku uvěznil koronavirus na Tahiti, už o ní mluví celý ostrov

Uvázla jsem tady v rámci první koronavirové vlny v březnu 2020, když jsem tu byla na výletu z Nového Zélandu. Už to bude skoro rok.

Vůbec mě nenapadlo, že by to mělo takhle skončit. Na Zélandu jsem nechala svou obytnou dodávku a všechny své věci a odjížděla jsem pouze s krosnou sbalenou na měsíc.

Do konce ledna tomu tak opravdu bylo. Nedávno se však mému kamarádovi, který se mi o auto staral a užíval jej, konečně podařilo ho prodat. Všechny mé věci, což je ve skutečnosti jen krabice o 16 kilogramech, jsou na cestě do Polynésie.

Teď už se považuji za sólo cestovatelku, ale na Nový Zéland jsem jela s tehdejším přítelem a velkou část roku strávila v dodávce s ním. Bohužel nám to ale nevyšlo a od té doby cestuji sama a musím to každému jen a jen doporučit. Člověk tak pozná nejlépe místní obyvatele, život a kulturu.

Ubytovala jsem se v hostelu Fare Om, kde jsem pak strávila následující dva měsíce. V tu chvíli, kdy se tohle začne dít, si člověk bezprostředně vůbec neuvědomí, co ho vlastně čeká a co to znamená. Ani ve snu mě nenapadlo mnoho věcí.