Karlův most je šestou nejhezčí památkou na světě

Studie podle autorů ukazuje, že Spojené státy americké jsou domovem jedněch z nejhezčích míst na planetě; hned tři památky se totiž dostaly do top desítky. Kromě zmiňovaného Central Parku a fontány Bellagio to je také muzeum Chihuly Garden and Glass v Seattlu, jenž skončilo desáté. Vítěze žebříčku označili lidé slovem „krásný“ v celkem 22 880 recenzích.