Jizerská pětadvacítka. Projeli jsme poloviční trasu slavného závodu

Pokud do Bedřichova, kde naše trasa – stejně jako závod — začíná, dorazíte autem, největší problém tak nejspíš bude zaparkovat. Zatímco ve všední den je plno „až“ po desáté hodině, o víkendu jsou parkoviště v dosahu nástupního místa Jizerské magistrály obsazená už po osmé.

Popis trasy i s mapou najdete na stránkách Jizerské padesátky jiz50.cz. Poloviční verze v podstatě kopíruje jeden celý okruh hlavního závodu, který ale u rozcestí Čihadla pokračuje dál směrem na Jizerku, odkud se vrací do Bedřichova.

Jakmile po pár stech metrech opustíte areál stadionu, vjedete do bývalé obory hraběcího rodu Clam-Gallasů, která od poloviny 19. století sloužila k chovu vysoké zvěře a pořádání panských honů. Tehdy měřila přes dvaačtyřicet kilometrů a čítala více než jedenáct tisíc žulových sloupků, z nichž téměř tři čtvrtiny se dochovaly dodnes. Vzhledem ke kopcovitému, hustě zalesněnému terénu a omezeným technickým možnostem musela být stavba nesmírně náročná.

Jak uvidíme dále, Gallasové zanechali v této části Jizerských hor i další stopy. Nejdříve nás ale čeká mírné stoupání na Novou louku v nadmořské výšce kolem osmi set metrů, kde se nachází významný komplex rašelinných smrčin a luk. V letech 1756 až 1817 tady stávala sklářská huť, která nějaký čas patřila i známé rodině Riedlů. Do současnosti z malé osady zbyl jen takzvaný Panský dům, který zhruba v polovině devatenáctého století nechal hrabě Clam-Gallas přestavět na lovecký zámeček.

O devět let později objekt do základů vyhořel. Po opravě v roubence v roce 1964 vznikl Památník sklářství v Jizerských horách. Nyní v kompletně zrekonstruované památkově chráněné budově zvané Liščí bouda najdete stálou expozici přibližující život v někdejší osadě, která je přístupná od května do září.