Hradem Krakovec provází žena z věznice

Průvodkyní se stala na jaře. Nejdřív sem začala jezdit s odsouzenými v rámci vězeňských terapií na pomocné práce. V hlavě kastelána Jiřího Sobka se ale zrodil nápad, že by mohla i provázet, a začal jednat s vedením věznice, kde byl nápadu nakloněný zástupce vedoucího výkonu trestu Michal Charvát i terapeut, který s odsouzenými pracuje jako psycholog, a všichni se shodli, že Eva by byla vhodnou adeptkou na tento projekt.

„Zpočátku to pro ni muselo být hodně těžké. Po čtyřech letech ve vězení vyšla ven a musela začít komunikovat s lidmi. Navíc jsem dost náročný a nechtěl jsem, aby se jen naučila papouškovat texty. Musela na sobě hodně zapracovat a je vidět, že od jara udělala obrovský skok,“ chválil Evu kastelán Krakovce Jiří Sobek a dával jí velké šance na to, že by po odpykání trestu nemusela znovu spadnout do problémů.