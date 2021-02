Češi mají zimy a nařízení dost, Zanzibar je oblíbený jako ještě nikdy

„Viděli jsme, že na Zanzibar vyráží hodně Čechů. Nejdříve mladí, baťůžkáři, pak se přidaly i mladé rodiny a teď už je to tu úplná směska. S přítelem jsme sem letěli původně na dva týdny. Už jsme si ale posunuli zpáteční let a zůstaneme tu celý měsíc. Životní náklady tu nemáme vysoké a vážně zvažujeme, že bychom odsud pracovali dálkově, než se to přežene. Jako by se světová pandemie tomuto místu vyhnula,” popisuje Novinkám Češka Denisa.