Brutální čerti už si připravují metly a klacky. Nešetří vůbec nikoho

Tradice ďáblů-krampusů se táhne od Německa přes Rakousko až na sever Itálie do Jižního Tyrolska. A ačkoliv to je do pověstného Südtirolu o nějaký ten krok dál než do sousedního Rakouska, našlo by se jistě několik objektivních důvodů k tomu, aby si člověk trochu zajel. A nemusí to být jen proto, že káva hned na první benzince za rakousko-italskými hranicemi chutná úplně jinak.