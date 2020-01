Britský hotel zve ke strávení nejhorší noci v životě

Do postele se musí vyšplhat, dveře na záchod nejdou zavřít, závěsy nezakrývají okno a na televizi jde dohlédnout jen díky zrcadlu. Taková je výchozí situace v jednom z pokojů ubytovacího zařízení Art B&B, které se otevřelo v prosinci. „Hororovou” místnost navrhl umělec Christopher Samuel z Leicesteru, který chtěl poukázat na to, jak těžký život mají handicapovaní, obzvláště ve chvíli, kdy jim přidělí pokoj, jenž vůbec nevyhovuje jejich specifickým potřebám.

„Místnost vypadá při příchodu úplně normálně, ale brzy se ukáže, že to není příjemné místo ke strávení noci,“ vysvětlil majitel hotelu Michael Trainor. „Každý aspekt pokoje má hosty rozzuřit. Musíte přeskočit záchod, abyste se dostali k umyvadlu, kde ale není moc místa. Dokonce používání sprchy je noční můra, protože nádoby na šampon a mýdlo jsou vzhůru nohama, takže je těžké z nich cokoli dostat,“ doplnil.

Při stavbě pokoje byli prý zmateni i sami dělníci, kteří neustále poukazovali na to, že došlo ke špatné výměře a nic nebude sedět tak, jak by mělo. „Předpokládám, že nejsou zvyklí na to, aby jim někdo říkal, že špatné je ve skutečnosti dobré. Všichni jsme se moc zasmáli, když bylo hotovo,“ řekl Trainor.