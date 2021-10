Bratislava: půvabná metropole na Dunaji u hranice tří států

Krásný výhled na město nabízí nádvoří před Bratislavským hradem na náhorní plošině nad Dunajem. Pod hradem vede na protější břeh most SNP s futuristickou restaurací UFO a rozhlednou na konstrukci vysoké 95 metrů. Most bez podpůrných pilířů ve vodě je dvoupatrový — pod vozovkou vedou lávky pro pěší a cyklisty.

Dále na východ se přes řeku klene Zelený (starý) most (skokem z jeho předchůdce se v roce 1981 smrtelně zranil český zpěvák Jiří Schelinger), kterému se říká „nový Starý“ — dokončen byl v roce 2015 a stojí totiž na místě vůbec nejstaršího mostu ve městě.

Na pravém jižním břehu se mezi oběma mosty táhne promenáda a obří sad Janka Krále, který jako první veřejný park ve střední Evropě nechala vybudovat Marie Terezie. Velkou část jižní části města pokrývá obří sídliště Petržalka, kde žije přes 130 000 lidí. Záplava větrníků na výrobu elektrické energie na jihozápadě signalizuje, že se díváte do Rakouska.

Ještě než se vydáte na průzkum Starého Města, všimněte si na nádvoří zánovní — stojí zde od roku 2010 — jezdecké sochy Svatopluka (846–894), nejvýznamnějšího panovníka Velkomoravské říše, a projděte se do vedlejší barokové zahrady. Z ní uvidíte severní část města a vysílač Kamzík na zalesněném kopci, kde již začínají Malé Karpaty.

Staré Město je nevelké, kompaktní a téměř všude v úzkých uličkách i na náměstích je vyznačena pěší zóna. Praktickou pomůckou při prohlídce historického centra jsou korunky ve zlatém odstínu zasazené do dlažby.

Pokud vás pěší prohlídka Blavy unaví, můžete využít sdílená kola Rekola známá z několika českých měst. Máte-li chuť rozšířit si vinné obzory, pak doporučujeme degustaci s odborným výkladem v Národním salonu vín v Radniční ulici. Jinak na víno zajděte třeba do podniku Wine Not nebo Cork. Na pivo vyrazte do pivnice Žil Verne v barokovém Esterházyho paláci (při naší srpnové inspekční cestě bylo na čepu devět druhů). Impozantní nabídku míchaných nápojů má American Antique Bar.