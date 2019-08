mšv, Novinky

Praha



O Karlově mostě

Poznejte nejznámější pražský most, Karlův, z vícero perspektiv. Seznamte se v sobotu s jeho skutečnou historií, ale také s legendami. Vydejte se na plavbu lodí v doprovodu vodníka, na prohlídku Muzea Karlova mostu a na Malou stranu. Ponoříte se do minulosti, ale setkáte se také se strašidly. Více informací najdete zde.

Projížďka retrobusem

Vyrazte o víkendu na projížďku starým autobusem z různých koutů Prahy. Zájemci se mohou zastavit na zastávce metra Depo Hostivař, odkud pro ně bude připravena exkurze po garážích, mycí lince, dozvědí se také o dalších činnostech, které se v garážích vykonávají. Další exkurze je naplánována odpoledne v Letňanech. Podrobnosti naleznete zde.

Do zahrad

Dopřejte si neděli na vzduchu. Přijďte se projít do zahrad pod Pražským hradem, kde se uskuteční dvě komentované prohlídky. Dozvíte se něco z historie zahrad nebo také zajímavosti i květinách, které zde rostou. Začátek exkurze je u pokladen, na výběr je z časů v 15:00 a 17:00 hodin. Více zde.

Středočeský kraj

Bitva rytířů

První srpnová sobota v Mělníku bude patřit rytířům. V Hořínském parku se rozpoutá devátý ročník bitvy o město. Staňte se součástí příběhu o dvou znepřátelených pánech. Kromě samotné vřavy se ale můžete těšit také na klidnější program, třeba na hudební vystoupení, divadlo nebo sokolnické ukázky. Další informace naleznete zde.

Historický den

Za historií se můžete o víkendu vypravit také do Týnce nad Sázavou. Středobodem se stane dobová tržnice, na níž budou k vidění řemesla, která si budete moci sami vyzkoušet. Děti pobaví kejklíři nebo sokolník, vyřádit se budou moci během soutěží a her. Zvídaví jedinci si budou moci projít dobové vojenské ležení nebo vyrazit na prohlídku hradu. Další informace najdete zde.

Jihočeský kraj

Strašidelná stezka

Přijeďte se v sobotu hezky bát. V Nerestcích na vás čeká stezka odvahy plná strašidel, která pro návštěvníky chystají řadu zábavných úkolů a aktivit. Setkáte se s čerty, ale i šašky — to, aby toho strašení nebylo zas tak moc. Mimo to jsou pro děti připraveny třeba skákací hrad, lezecká stěna nebo pohádkové představení. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Zahradní slavnost

Vydejte se o víkendu na zámek Nebílovy. Představí se vám na něm řada řemeslníků. Chystají se také tvořivé dílny, v nichž si řadu aktivit budete moci sami vyzkoušet. Půjde například o workshop košíkařství nebo o výrobu skleněných korálků či drátkování. V zahradách bude připraveno i loutkové divadlo nebo poznávačka bylinek. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Jízdy vláčkem

Vláčky na úzkorozchodné dráze Kateřina dříve svážely vytěžený jíl. Dnes jsou v přírodní rezervaci Soos oblíbenou atrakcí, která pravidelně vozí návštěvníky. O prázdninách se můžete svézt každý víkend a první srpnový není výjimkou. Svezte se po unikátní dráze s rozchodem 600 milimetrů, která je jedním z mála dochovaných systémů svého druhu v Česku. Více zde.

Ústecký kraj

Rytířské slavnosti

Užijte si sobotní odpoledne na zámku Stekník ve společnosti chrabrých rytířů. Kromě soubojů si užijete také vystoupení hudebních skupin. Zájemce čeká také komentovaná prohlídka po krajině a památkách obce, chystá se také otevření výstavy historických pohlednic nebo prohlídka celého zámku. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Šermíři na Bezdězu

Přihlížet rytířským soubojům budete moci v sobotu také na hradě Bezděz. Prožijte příběh z doby, kdy se Evropou šíří strach, bída a hladomor a jedinou spásou pro obyvatelstvo je víra. Na hradě si budete moci prohlédnout také zbraně, z nichž některé si budete moci třeba i potěžkat. Detaily akce najdete zde.

Královéhradecký kraj

Výtvarná dílna

Přijďte si v sobotu do Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou vytvořit něco hezkého na památku. Uskuteční se zde výtvarná dílna, v níž proniknete do světa grafiky. Vyzkoušíte si třeba techniku linorytu nebo jemnou suchou jehlu, tedy tisk z výšky a z hloubky. Děti do 15 let mohou přijít pouze s doprovodem. Více informací zde.

Pardubický kraj

O pejskovi a kočičce

Připomeňte si nesmrtelný příběh Josefa Čapka o pejskovi a kočičce. Navštivte zámek v Lanškrouně, kde se dozvíte, jak spolu tihle dva zvířecí přátelé v domečku u lesa hospodařili, jaká dobrodružství spolu prožívali a co se jim při nich povedlo a nepovedlo. Vstupné je symbolických 50 korun. Více zde.

Vysočina

Výprava do pravěku

Vydejte se s dětmi na cestu do pravěku. V Hamrech nad Sázavou budete moci v sobotu proniknout například do tajů pravěké kuchyně nebo se zúčastnit keramické či šperkařské dílny. Svou šikovnost budou moci ratolesti prokázat na lovecké stezce, ale zahrají si také na archeology. Další informace naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Keltský festival

Zabruste hluboko do historie, do období, kdy se Evropou proháněly keltské kmeny. S jejich kulturou se seznámíte během festivalu Lughnasad na hradě Veveří, který se koná v sobotu. Čeká vás mimo jiné budování keltské vesničky, zájemci si budou moci vyzkoušet, jak lidé kdysi žili, pro děti budou připravena řemesla a hry, pro dospělé zase věštění či magie. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Jarmark na hradě

V sobotu vás na hradě Bouzov přivítá středověký jarmark. Na počest markraběte Jošta se koná velká slavnost, kde bude zejména pro děti připraven bohatý program. Budou to například řemeslné dílničky, šermířská vystoupení nebo maškarní bál. Soutěživé ratolesti mohou vyrazit na pohádkovou cestu s úkoly, a večer si všechny užijí divadelní představení. Další informace zde.

Zlínský kraj

Rodinná slavnost

O víkendu se uskuteční další ročník Všeminských slavností. Na své si přijdou všechny rodiny s dětmi, pro které je připraven bohatý program. Těšit se můžete třeba na akrobacii na laně, takzvaném slackline, pěnovou party, bublinovou show nebo projekční střelnici. K vidění bude také řada amerických vozů nebo simulovaný zásah hasičů. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Čtyřnozí havíři

Zjistěte zajímavosti o osudu čtyřnohých havířů v ostravském Landek Parku, hornickém muzeu. Dozvíte se o údělu více než stovky koní, kteří v druhé polovině 19. století pracovali nejen v místních dolech. Prožijte příběh koníka Ferdinanda ze šachty Anselm, jehož prostřednictvím poodhalíte, jak se v podzemí dobývalo uhlí. Další informace zde.