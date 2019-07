mšv, Novinky

Největší ledvinovník na světě je starý přes 140 let a od roku 1994 jeho majestátnost uznává i Guinnessova kniha rekordů. Oproti jiným stromům svého druhu se ale nerozrůstá klasicky do výšky, nýbrž do šířky. Jakmile větve už nedokážou unést svou vlastní váhu, klesnou k zemi a zapustí kořínky. Jediný strom tak vytvořil v podstatě menší les, který zabírá plochu o 8500 čtverečních metrech.

Přečtěte si také:

Nejstarší strom v Británii může uhynout. Turisté z něj lámou větve



Podle správy parku je rostlina schopná vyprodukovat každý rok 7000 až 8000 plodů, z nichž se ořechy kešu vyloupávají. Samotné ovoce se dá ale nicméně využít i na tvorbu marmelád nebo alkoholických nápojů. „Ořechy všichni známe, méně už plody, v nichž jsou ukryté, které jsou velmi šťavnaté a ideální třeba na džus,“ uvedl zaměstnanec parku zvaný Dr. Cashew.

Návštěvníci mohou škodit



Kromě toho, že strom poskytuje místním přívětivý stín, je také hlavním důvodem, proč do města míří turisté. Průměrně jich dorazí kolem 300 000 ročně. Vstup do parku je zpoplatněn a vyjde na osm brazilských reálů (necelých 50 korun).

Velký příliv návštěvníků by ale ve výsledku mohl stromu, podobně jako jiným místům na planetě, uškodit. „Růst stromu se v určitém bodě zlomí. Když nějaká velká vozidla, třeba autobusy, škobrtnout o jeho větve, může se rostlina cítit ohrožena a mít pocit, že je okolí agresivní. Růst pak může změnit směr nebo se zcela zastavit,“ tvrdí průvodce Alessandro Araujo.

Pro ochranu stromu se ale v parku snaží dělat maximum. Mimo mnohých varování a doporučení darovalo vedení spoustu peněz na výzkum a ochranu ledvinovníků. Výsledkem by mělo být větší porozumění, jak spolu mohou stromy a lidé pokojně koexistovat.