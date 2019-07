Jakub Kynčl, Novinky

Pouhých několik kilometrů od tolik populární Kutné Hory stojí tvrz Malešov, význačná památka ze 14. století, která dlouhé roky chátrala. To se změnilo v roce 2002, kdy přešla do rukou soukromého vlastníka, který na rozvoji celého komplexu pracuje dodnes.

Tvrz Malešov.

Původní plány tvrze se nedochovaly, a tak přišla na řadu i notná dávka improvizace. Výsledek je ale působivý a jasně ukazuje, že někdy stačí nadšení jedince, aby se památka nejen zachovala, ale i rozkvétala.

Nádvoří tvrze Malešov.

Tvrz stojí na skále a je do značné míry obklopena vodní plochou. Romantika jako vyšitá. Majitel Ondřej Slačálek ví však sám nejlépe, kolik let mu trvalo dát vše do takového stavu, aby mohl na tvrzi přivítat návštěvníky.

Pravidelné prohlídky



„Něco takového nemůžete dělat kvůli nějaké budoucí vidině zisku. Musíte opravdu chtít a mít kolem sebe šikovné lidi ochotné se na něčem takové podílet,“ tvrdí a nezastírá, že do značné míry mu pomáhají provozní náklady pokrýt třeba svatby.

Můj dům, má tvrz. Majitel tvrze Malešov Ondřej Slačálek.

Letos přes léto už se konečně konají i pravidelné prohlídky, během kterých si mohou návštěvníci prohlédnout vnitřek tvrze. Otevřená jsou hned tři patra, která ukrývají mimo jiné i funkční černou kuchyni. Ve vyšších patrech pak majitel žije se svou rodinou a netají se tím, že si tím splnil svůj dětský sen.

Během prohlídek už mohou turisté spatřit i interiér tří pater tvrze.

Malý kousek od samotné věže tvrze Malešov stojí menší pivovar, kam chodí místní i turisté na zdejší ležák i nejrůznější pivní speciály. A pivní turistika do samotného objektu tvrze kolikrát nažene i ty, kteří by tam jinak asi vůbec nezavítali. Zdejší krčma pak servíruje starými dobami inspirovaná jídla, jako třeba zelňačku ovoněnou tymiánem nebo uzeného pstruha s perníkovou omáčkou.

Letos pod tvrzí poprvé vyrostly stany pro ty, kteří by chtěli na tomto místě strávit noc.

Projekty v celém komplexu rozjíždí postupně jeden po druhém. V letošní sezoně pak poprvé otevřel na nádvoří středověký kemp, kde mohou návštěvníci v glampingovém stylu strávit noc v přírodě, avšak stále v pohodlné posteli. Netají se tím, že je to zatím takový pokus, a hlavně počasí rozhodne o tom, kdy první „stanovací“ sezona skončí.

Muzeum ukrývá mnoho exponátů. Část historických a mnoho úsměvných.

Jen pár metrů od pivovaru pak stojí muzeum pro ty, kteří by se chtěli dozvědět něco o zdejších známých rodácích a historii Malešova. Nastartujte do pohotovosti také svůj smysl pro nadsázku, protože mnoho exponátů neupře značnou dávku cimrmanovského humoru. Narazíte například na červený telefon propojující Malešov s americkým Bílým domem nebo na kostru velryby. Prohlédněte si ji ale raději pořádně...