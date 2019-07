Díval se v letadle po jiných, tak ho manželka přetáhla notebookem

O pozdvižení se před startem nedělního letu společnosti American Airlines z Miami do Los Angeles postaral manželský pár. Při vyvrcholení jejich hádky vzala žena do ruky laptop a udeřila jím svého manžela do hlavy. Oba dva byli následně z letadla vyvedeni, napsal server Fox News.