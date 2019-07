Aleš Fuksa, Právo

Dřina pro statné chlapy. Vytáhnout pánve z pece musí kolem šesti sklářů. Další pomáhají se stabilizací pánví na vozíku. V peci, v jejíž blízkosti se pohybují, je přitom teplota přes 1200 stupňů Celsia. Znát je to především ve chvíli, kdy skláři táhnou pánve z pece ven. Velkým otvorem při peci se žár line celou halou. Práce u rozpálené pece vyžaduje od všech maximální soustředění a dlouholetý cvik.

„Výměna pánví probíhá starou technikou, která se nezměnila už dvě stě let. Jediná změna je to, že naši předkové v minulosti měli desku dřevěnou a my ji máme železnou. Ale práce a dřina pro chlapy zůstala stejná,“ uvedl ředitel skláren Marek Mikláš.

Žhavou pánev tahají skláři z pece, ve které je kolem dvanácti set stupňů.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

V ostatních tuzemských sklárnách pracovníci výměně pánví obvykle využívají vysokozdvižné vozíky, v Květné by je podlaha haly neunesla. Skláři je proto musejí s pomocí tyčí, válců a podložky vytáhnout z pece a naložit na speciální vozík s kovovou deskou.

Během pátku vytáhli skláři z pece osm takových pánví. Tím ale pro ně dřina v asi padesátistupňové výhni neskončila. „Je potřeba udělat výmaz pece. Pořádně ji vyčistit od nerovností. Pak je v předehřívací peci připraveno osm nových pánví, které během soboty umístíme do hlavních pecí. Tyto vydrží asi sto až sto deset taveb,“ prozradil Právu sklář František Hruška.

Kapacita pece s osmi pánvemi je tři tuny skloviny denně, dělá při ní třicet sklářů. Denně ručně vytvoří dva tisíce skleniček. Pět tisíc skleniček denně pak dekorují další pracovníci sklárny.