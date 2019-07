akr, Novinky

Hned po vzletu dostane každý na palubě jako uvítací nápoj koktejl Bellini. Původně italský nápoj se míchá ze suchého bílého šumivého vína a broskvové šťávy. Na mezinárodních letech delších než šest hodin bude pasažérům k dispozici také stravování ve stylu bistra. V průběhu letu se pak cestující dočkají další i pozornosti v podobě čokolády jako třeba u aerolinek Swiss. Konec a začátek letu zpříjemní možnost osvěžit se napařeným ručníkem. Další plánovanou novinkou je přepracované jídelní menu.

„Je to investice do každého zákazníka, který si zvolí Delta Airlines bez ohledu na to, kde v letadle sedí,“ komentovala změnu vedoucí oddělení palubního servisu Delta Airlines Allison Ausbandová pro server Daily Mailu. V rámci zdokonalování palubního servisu kromě těchto služeb investovala aerolinka i do dodatečného výcviku letušek a stevardů.

Delta změnu testovala již na více než 700 letech mezi Portlandem a Tokiem. Přes 1 800 pasažérů a odezva posádky ukázaly zvýšenou spokojenost cestujících. Ačkoliv Delta Airlines provozují nejvíce linek v USA, změna se dotkne i českých pasažérů. A to zejména na pravidelné sezónní lince z Letiště Václava Havla v Praze na Letiště JFK v New Yorku.