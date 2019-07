mšv, Novinky

Anton cestoval do Stockholmu ze Severní Karolíny, přičemž v Newarku, kam letěl právě se společností United, dělal zastávku. Do cílové destinace měl následně pokračovat s aerolinkami Scandinavian Airlines, naneštěstí ho ale zaměstnanci, kteří ho doprovázeli, posadili do letadla Eurowings do Německa.

Chyba vyšla brzy najevo a dozvěděla se o ní Antonova matka Brenda Bergová, jež se následně snažila na ni upozornit.

Jelikož se ale nemohla dostat k nikomu, kdo by jí dokázal pomoci, rozhodla se společnost United oslovit pomocí Twitteru.

„Můj syn je ve špatném letadle, které míří do Německa,“ napsala rozhořčená matka. Naštěstí v tu chvíli letadlo, v němž Anton byl, ještě stálo na letišti. Když se o chybě dozvěděla posádka Eurowings, zavelela vrátit se k bráně.

We paid @united a fee to have you watch him. This has been going on for 20 minutes and NO ONE has called us!!! — Brenda Berg (@BrendaBerg) 30. června 2019

Zástupci společnosti poté rozhodli, že Antona pošlou letadlem do Kodaně, což ale přidalo k jeho cestě dalších sedm hodin.

„Teď přistává v Dánsku. Mezinárodní transfer opravdu není to, co jsme chtěli. Byla jsem celou noc vzhůru, protože jsem pořád myslela na to, že scházel jen krůček a skončil by v Německu,“ napsala později Bergová na Twitter.

Bezpečí je priorita, tvrdí mluvčí



Anton nakonec do Stockholmu, kde se setkal se svými prarodiči, doputoval úspěšně. Chlapcova matka ale sepsula společnost United za celý incident a doporučila, aby zapracovala na svém programu pro nedoprovázené děti. Za tuto službu si aerolinky účtují 150 dolarů (skoro 4000 korun).

„Bezpečnost a pohodlí našich zákazníků je naší prioritou, byli jsme v úzkém kontaktu s rodinou mladého muže, abychom zajistili jeho bezpečnost,“ uvedl pro server Independent mluvčí United Airlines.

„Jakmile si naši partneři z Eurowings uvědomili, že chlapec v Newarku nastoupil na špatný let, vrátilo se letadlo k bráně ještě předtím, než vzlétlo,“ dodal.

Zaměstnanci poté Antona doprovodili k jeho letadlu. „Potvrzujeme, že náš mladý zákazník bezpečně dosáhl své cílové destinace,“ uzavřel mluvčí.