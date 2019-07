mšv, Novinky

K ostrůvku se příští květen vydá skupina 18 turistů společně se soukromou společností Lupine Travel, která se zaměřuje na netradiční výletní cíle. K Rockallu, který je od Vnějších Hebrid vzdálen skoro 420 kilometrů, se vypraví na palubě škuneru, přičemž cesta vyjde každého na 1600 liber (45 000 korun).

Zdá se to jako docela drahá sranda, přesto se výlet vyprodal během několika dní, tak moc Rockall cestovatele láká. Naneštěstí na něm ale nesetrvají příliš dlouho, jen kolem 15 až 20 minut. Ne že by nemohli zůstat déle, jen tam není vlastně nic moc k vidění. Takže se turisté rozhlédnou, vyfotí, a zase se pojede.

Cesta je cíl



Skupinu bude doprovázet dobrodruh Nick Hancock, který v létě 2014 na ostrůvku strávil 45 dní. Naprosto odříznutý od civilizace byl Hancock vybaven jen satelitním telefonem.

„Pojede s námi 18 klientů, ale celou posádku bude dohromady tvořit asi 25 lidí,“ uvedl šéf společnosti James Finnerty. Podle něj je to nejspíš vůbec poprvé, co si mohli běžní lidé zarezervovat výlet na nevšedně vypadající ostrůvek, který pro svůj tvar přirovnáván ke špuntu. „Je to určitě dobrodružství, ale vše závisí na počasí. V cíli sice ve výsledku není co dělat, ale to je vedlejší,“ doplnil Finnerty.

Rockall si od roku 1955 nárokuje Spojené království, jakožto součást svého území. Ke Skotsku se ostrůvek připojil v roce 1972, přesto se o něj země v průběhu let přela s Irskem, Islandem, ale i Dánskem.