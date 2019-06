mšv, Novinky

Netradiční plavidlo bylo ve skutečnosti vorem, na němž byla vířivka usazená. Celá výprava si tak mohla po celou dobu cesty máčet těla v teplé vodě. Cestu si Finové krátili také rybařením nebo grilováním. Naneštěstí se museli spokojit se studenými klobásami, když jim gril spadl do moře. Vor poháněly dva motory a jeho součástí byly také solární panely.

„Je vážně pohodlné, že tu máme tak teplou vodu, bylo by nanic, kdyby byla studená. Ačkoli počasí není tak chladné,“ komentoval výpravu její kapitán Kapylehto, jinak investor. Podle něj probíhala cesta až neuvěřitelně hladce a z původně plánovaných 13 hodin se smrskla na 10, navzdory velkým vlnám i silnějšímu větru.

Vyjádřil však politování nad ztrátou grilu. „Minule nás takové problémy nepotkaly, dokonce jsme ani gril nemuseli přivázat k voru,“ dodal. Faktem totiž je, že obdobně bizarní cestu podnikl Fin už v loňském roce, kdy ovšem místo vířivky plul na voru se saunou.

Vířivka při aktuální plavbě nebyla prý plná vody celou dobu, protože by to značně znesnadňovalo koordinaci voru a voda by navíc šplíchala kvůli vlnám ze strany na stranu. „Měli jsme ve vířivce nějakých 1200 litrů vody, ale nebyla úplně plná po celou dobu cesty, ale to nikomu neříkejte,“ žertoval Fin. „Těsně před přistáním jsme vířivku zas doplnili, abychom si vychutnali stylový příjezd,“ doplnil.