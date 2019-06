Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Je to především ekologický přístup, vstup moderních technologií a mnohem větší důraz na komfort a design,“ popsal trendy výrobců vybavení Vít Hruška.

Kompaktnímu zpracování se nevyhýbají i takové nástroje, jakými jsou pily. Ty nejnovější se dají složit a vejdou se do kapsy. „Pokud vyrážíte někam, kde potřebujete zpracovávat dřevo, abyste si mohli večer například rozdělat oheň, tak je to úplně ideální nástroj. Je krásně sbalitelná do ruky, velmi lehká a přitom funkční,“ popsal současné ruční řetězové pily.

Kromě vybavení jako jsou stany, spacáky nebo karimatky si vyberete i nábytek do přírody.

Sbalit ji lze například i do batohu, který se pak po složení vejde do dlaně. „Má objem 18 litrů a po sbalení jej vložíte do dlaně a schováte do kapsy. Jde o ideální záležitost, když potřebujete vyběhnout na kopec, vytáhnete si z tašky malý baťůžek, do něj si hodíte třeba sušenku, tričko a běžíte,“ popsal jeden z batohů australského výrobce Sea to Summit.

Někteří výrobci ve snaze o kompaktnost představují také stany, které neváží ani jedno kilo a celé se dají složit jak jinak než do dlaně. „Využívají materiál, který už máte. To znamená, že když si nesete s sebou trekové hole, můžete je potom využít jako konstrukční prvek stanu. Stačí tak na trekové hole natáhnout plachtu a stan stojí,“ vysvětlil Hruška.

Přitom i holím se nevyhýbá zeštíhlení, ty nejlehčí mohou vážit jen 158 gramů. „Jsou pro kohokoliv, kdo řeší váhu svého zavazadla,“ dodal s tím, že se jsou dobře sbalitelné například do letadla a hodí se tak na delší cesty.

Brýle, které nezničí ani auto

Cestování na lehko a pohodlně je důležité zvláště v horkých letních dnech. Vynechat lze například i boty, český výrobce Skinners se totiž zaměřuje na výrobu speciálních ponožkobot. „Ponožky obalené speciální hmotou, která ochrání chodidlo před mechanickým poškozením. Noha přitom dýchá a není omezená jako v botě,“ popsal.

Důležité je se chránit i před sluncem, lidé by tak kromě opalovacího krému neměli vynechat i ochranu před slunečním zářením. Vybavit se lze i nerozbitnými brýlemi, které si můžete vzít do každého terénu. „Osobně jsem viděl, jak přes ně přejelo auto a brýlím se absolutně nic nestalo,“ popsal jedny z brýlí od rakouského výrobce Gloryfy.

Nejen tyto zmiňované vychytávky lze přímo ozkoušet na Výstavě stanů a vybavení do přírody, která probíhá do srpna v pražských Letňanech. Největší akce svého druhu v Evropě na ploše 10 tisíc metrů čtverečních představuje na 250 různých značek. Letos se koná již po dvaadvacáté.