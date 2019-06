nčs, Novinky

Afrika je bezpochyby jedním z nejrozmanitějších kontinentů světa. Od egyptských pyramid, přes nehostinnou poušť, po pralesy či safari. Míst, kam v Africe vyrazit, je tolik, že shrnout je do jednoho článku je prakticky nemožné. Přesto s námi pojďte alespoň částečně nahlédnout pod pokličku černého kontinentu.

Exotická kuchyně



Láska prochází žaludkem a je jedno, zda máte milovat manželku, nebo kontinent. Exotické pokrmy vás při troše odvahy nadchnou. Například jihoafrické Kapské město je místem, kde se mísí pouliční prodejci s luxusními restauracemi. Od února letošního roku se dokonce restaurace Wolfgat pyšní označením „nejlepší restaurace na světě”. Pokud už budete v Jihoafrické republice, v Durbanu za ochutnání rozhodně stojí „bunny chow” - tradiční bílý bochník chleba naplněný kari směsí.

Skvělé jídlo v Africe seženete i u drobných prodejců.

FOTO: Profimedia.cz

Ale abychom nezůstali jen u jedné z nejvyspělejších afrických zemí, zmiňme například pálivé piri piri kuře z Mosambiku. Obecně se do afrických kuchyní dováží jen minimum surovin a je tak téměř jisté, že ať už se vydáte do jakékoliv části, vždy vám budou naservírovány lokální produkty upravené podle mnohdy stovky let starých receptů.

Dobrodružství na každém kroku



Jistě, za dobrodružstvím někdy není třeba cestovat tisíce kilometrů, přesto spustit se v Kapském městě v kleci mezi žraloky, pozorovat velryby či se nechat unášet větrem na rogalu z hory Mount Wanale v Ugandě, to v naší kotlině nezažijete.

Žiraf je v senegalském parku Bandia velké množství. Jen během necelé dvouhodinové jízdy jsme jich viděli více než deset.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Když už budete v Africe, dalo by se označit za hřích nezažít safari. Nosorožci, sloni, leopardi, lvi, pestrobarevní ptáci a mnoho dalších zvířat, která pozorujete a obdivujete v jejich přirozeném prostředí. Ani návštěva jakékoliv zoologické zahrady na světě se safari zkrátka nemůže vyrovnat. Pokud máte v oblibě slony, lze jen doporučit Botswanu, kde žije až třetina těchto chobotnatců z celé Afriky.

AUTENTICKÉ ZÁŽITKY ZE SAFARI:

Alenka v říši divů aneb První safari v životě



Pokud chcete zažít safari bez davů, tak je Botswana tou správnou volbou.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Březí lvice si s vámi klidně vymění několik dlouhých významných pohledů.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Přírodou delty řeky Okavango se proháníte v džípech bez skel. Pro fotografy ideální.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Dechberoucí scenerie

Pohled na namibijské město duchů Kolmanskop nedaleko Lüderitzu, v němž si musíte zakoupit do oblasti vstupenku, evokuje scény ze známého hororu Hory mají oči. Žádní zmutovaní lidé však uvnitř nečekají, okny pouze líně kloužou sluneční paprsky a dopadají na vrstvy písku, který se dostal snad už úplně všude. Není však na škodu, i díky pískové ochraně se totiž město v bývalé německé kolonii drží v zachovalém stavu.

Kolmanskop - město duchů

FOTO: Michaela Hofmanová

Kolmanskop samozřejmě nebýval vždy městem duchů. Na počátku 20. let minulého století tam žilo zhruba tisíc obyvatel. K dispozici byly bazén, divadlo, nemocnice, dokonce i kasino a herna, kam se chodilo na kuželky či taneční sál. Jezdilo se taxíkem a rozdávaly se krychle ledu pro ochlazení. Jak se to stalo? Německý drážní dělník Zacharias Lewala objevil při čistění kolejnic v písku lesklý kamínek. A jeho nadřízený okamžitě poznal, že se jim všem právě změnil život. Tím „kamínkem“ byl totiž diamant. Pobláznění však vydrželo pouze do padesátých let a od té doby je už město cílem pouze turistů a fotografů.

Milovníci dobrodružství si přijdou na své.

FOTO: Michaela Hofmanová

Kulturní diverzita



Pokud srovnáme počet státu v Evropě a Africe, nenajdeme příliš velký rozdíl. Ten však nastává v počtu jazyků, kterých je v Africe násobně více. I to naznačuje, jak moc rozmanitým kontinentem Afrika je.

Nemusíte ani cestovat ze země do země, abyste poznali několik kultur. V jednotlivých státech nezřídka žije hned několik etnik a každé má vlastní zvyky, kulturu, jazyk nebo náboženství.

Masajové bojují za svůj původní způsob života na pomezí Tanzánie a Keni.

FOTO: Profimedia.cz

Afričané jsou na svoji kulturu patřičně hrdí. Ať už se tradice promítají do hudby, literatury či obrazů, stojí to za to a pro Evropany půjde mnohdy o kontakt s naprosto odlišným světem.

Ne vždy musí být však kulturní rozdílnosti ku prospěchu věci. Například ještě v osmdesátých letech středoafrický diktátor Bokassa v rámci pomsty pojídal děti svých nepřátel. Po jeho svržení našli v diktátorově mrazáku maso z desítek dětí.