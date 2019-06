mšv, Novinky

Praha



Španělské tance

Chcete prožít atmosféru ohnivého Španělska? Pak se vydejte v neděli do Žlutých lázní, kde se uskuteční Španělská fiesta. Můžete se těšit na večer plný hudby a tance, dozvíte se něco z historie flamenca, kde, kdy a proč vzniklo. Připraven je ale i taneční workshop, kde se naučíte základní kroky pod vedením lektora. Více informací zde.

Koncert nevidomých

Přijďte podpořit nevidomé či slabozraké umělce do kostela sv. Šimona a Judy na Starém městě. Budete se moci zaposlouchat do tónů cimbálu či klavíru, na akci se budou zároveň předávat ocenění zrakově postiženým osobnostem. A vy jako návštěvníci budete moci zjistit, jací talentovaní umělci se mezi hendikepovanými nacházejí. Podrobnosti naleznete zde.

Kutilský festival

Všichni, kdo se rádi v něčem vrtají nebo něco vyrábí, by měli o víkendu navštívit kutilský festival Maker Faire. Koná se na holešovickém Výstavišti a s ostatními návštěvníky se budete moci podělit o rady a tipy a načerpat inspiraci. Součástí programu jsou nejrůznější přednášky, ale také workshopy nebo vystoupení na pódiu, které letos zahrnují například i vědeckou show. Více informací najdete zde.

Středočeský kraj

Festival vína

V sobotu můžete vyrazit do Mníšku pod Brdy na 14. ročník festivalu vína. Své výrobky nebudou prezentovat jen tuzemští vinaři z Čech a Moravy, ale také ze zahraničí, očekává se účast zhruba 25 vystavovatelů. Součástí akce je například i soutěž o nejhezčí etiketu, ale také bohatý hudební program. Více informací zde.

Výroční pochod

V sobotu se uskuteční pochod, který oslaví 130leté výročí od vyznačený první turistické trasy. Pochod půjde v jejích stopách, výletníci si budou moci vybrat dvě různě dlouhé cesty, kratší z Berouna a delší z Karlštejna. Hlavním dějištěm akce pak bude obec Svatý Jan pod Skalou, kde se uskuteční pouť. Během ní se bude hrát hudba, otevřou se ale také tamní památky. Další informace najdete zde.

Jihočeský kraj

Jahodové slavnosti

K létu patří voňavé jahody. Na dobroty z tohoto ovoce můžete v sobotu vyrazit do Nové Bystřice, kde si budete moci dát například ovocné knedlíky, v jejichž pojídání se uskuteční také soutěž, ale i další speciality. Jahodobraní doplní hudební program, různé atrakce nebo i muzikálové představení Princezna ze mlejna. Podrobnosti zde.

Plzeňský kraj

Pivní závod

V pivovaru v Chodové Plané se o víkendu uskuteční tradiční závod družstev v běhu s dřevěným pivním sudem. Návštěvníci se ale mohou zapojit i do dalších aktivit, například si mohou vyzkoušet trenažer koulení sudů nebo se zapojit do závodu na kolečkových bruslích. Sportovat samozřejmě nemusíte vůbec, dost dobře si můžete jen vypít pár piv. Detaily najdete zde.

Karlovarský kraj

Jazz v lázních

V sobotu začíná v Mariánských Lázních týdenní festival jazzu. Můžete se těšit na několik odpoledních koncertů, ale nejen těch jazzových, ale i klasické hudby. Vystřídá se na něm několik předních českých uskupení, na první akci se můžete těšit hned v sobotu. Program naleznete zde.

Ústecký kraj

Pivní slavnosti

Na pořádně studený zlatý mok můžete v sobotu vyrazit na Kadaňské pivní slavnosti. V soutěži O zlatou zátku se utká několik piv, můžete se těšit na odborné degustace pod dohledem porotců, zkušených sládků. O svém vítězi ale mohou rozhodnout i laičtí návštěvníky. Připraven je i doprovodný program. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Výstava o památkách

Od června se na hradu Grabštejn koná fotografická výstava, která představuje opuštěné sakrální památky, které čekají na svou záchranu, nebo zkázu. Zjistěte něco o historii těchto objektů, ale také o těch, které se v minulosti na území bývalých Sudet už zachránit povedlo. Výstava trvá po celé prázdniny. Více informací zde.

Královéhradecký kraj

Cyklistický závod

Dejte si pořádně do těla na závodu horských kol, který se uskuteční v Krkonoších. Vrchlabí Špindl Tour ale rozhodně není závod pro začátečníky, na trase jsou i některé složitější pasáže, jede se hlavně po štěrku a asfaltu. Je připravena i kratší varianta závodu, která není sice náročná technicky, ale fyzicky opět ano. Více se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Na kolo

Na cyklistické závody můžete vyrazit také napříč mikroregionem Toulcovy maštale. Přijďte poměřit své síly na trať, která vás provede po krásách kraje, na výběr je hned z několika různých délek. Pokud si věříte, můžete vyrazit na 100 kilometrů, připraveny jsou ale i 50kilometrová trať nebo 20kilometrová a další. Závodit můžete i na takzvaném handbiku. Další informace naleznete zde.

Vysočina

Festival kmínu

Bez kmínu se neobejde řada českých jídel. Na festival této suroviny můžete vyrazit o víkendu do Velkého Meziříčí, kde objevíte, jaké netradiční suroviny i potraviny z kmínu existují. Ochutnáte třeba kmínový olej, limonádu či pivo, součástí bude také kulinářská show, tombola nebo hudební vystoupení. Přijďte načerpat inspiraci. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Na víno do sklípku

Přijďte se v sobotu ochladit do vinných sklípků v Prušánkách. Kromě degustací produktů od místních výrobců se můžete těšit na doprovodný program, který čítá například autentickou hudební produkci. Ve sklípcích bude samozřejmě zajištěn také prodej vína, to pokud by vám některé zachutnalo. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Koncert pod širákem

Jste příznivci trampské muziky, country, folku nebo bluegrassu? Pak vyrazte na koncert pod širým nebem Hanácké Nashville ve Velké Bystřici. Vystoupí hned několik uskupení, například Happy To Meet, Noaco a další, zajištěno je také občerstvení i možnost přespání v parku ve vlastních stanech. Podrobnosti zde.

Zlínský kraj

Pivní festival

Ochutnejte produkci malých pivovarů na festivalu, který se o víkendu uskuteční v Napajedlích. Představí se vám celkem 13 výrobců, například Jarošovský pivovar, Harley Pub nebo Pivovar Zlosin. V průběhu dne se můžete těšit na hudební vystoupení, které vyvrcholí koncert revivalu kapely Kiss. Více informací zde.

Moravskoslezský kraj

Novojičínské pivobraní

Na pivo můžete o víkendu vyrazit také do Nového Jičína, kde se návštěvníkům představí produkty menších výrobců. Letos jich bude kolem 25, na své si přijdou také milovníci dobrého jídla, ale i muziky. Součástí totiž bude hudební program. Více informací najdete zde.