Postup: Skopové maso umeleme spolu s cibulí. Do směsi přidáme rýži, nasekanou nať koriandru, kopru a máty, sůl, pepř, špetku skořice. Čerstvé listy révy spařte horkou vodou. Směs masa a přísad důkladně promíchejte a masovou náplň po cca 25 gramech zabalte do vinných listů. Dolmy naskládejte do kastrolu se silným dnem. Zalijte do poloviny vodou a hodinu duste doměkka. K hotovému pokrmu podávejte omáčku z bílého jogurtu, trošky vody, soli a česneku, přílohou je čerstvý chléb.