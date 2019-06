Kam o víkendu s dětmi: Staňte se kovboji nebo rytíři, poznejte život včel

O víkendu se můžete vypravit hned do několika historických epoch. Některé české hrady a zámky zvou na středověké slavnosti nebo do období baroka. Na Vysočině si zase můžete zaskočit na Divoký západ a vyzkoušet si, jak by se vám v této době žilo. S významem včel se seznámíte v ostravské zoo.