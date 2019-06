Váhové limity, tekutiny, elektronika. Na co si dát pozor při cestování letadlem

Doba dovolených je už za rohem. Pokud nejste zvyklí na létání, možná si už nepamatujete, jak se správně chovat na letišti – co patří do příručního zavazadla, co do odbaveného a s čím nemůžete cestovat vůbec. Připomeňte si také, jak projít bezpečnostní kontrolou, abyste nezdržovali sebe ani ostatní.