Piknik v sadech

Vydejte se v sobotu do Grébovky na další ročník Apetit pikniku, kde vás čeká nepřeberné množství dobrého jídla. Setkáte se s šéfkuchaři, drobnými farmáři i kulináři, kteří se veřejnosti představí třeba vůbec poprvé. Chybět nebudou jak tradičně české dobroty, tak ani ty zahraniční a exotické. Součástí jsou také kuchařské show nebo malé kurzy vaření. Další informace zde.

Indický festival

Poznejte blíže indickou kulturu. V neděli se uskuteční 12. ročník akce Ratha-yatra neboli festivalu pestrobarevných vozů. Svátek, který je starý přes 5000 let, se slaví po celém světě a Praha nebude výjimkou. Kromě průvodu bude připraveno městečko se stánky, kde budete moci ochutnat indické speciality nebo si poslechnout hudbu. Více najdete zde.

Pouliční umění

Jste fanoušky pouličního umění? Že graffiti nejsou jen nahodilé čmáranice, ale i hodnotná díla, se můžete přesvědčit na Mini Street Art Festivalu ve Žlutých lázních. Budete si moci zkusit něco sami stvořit a seznámíte se s technikami sprejování. Svá graffiti představí také světoznámý umělec Israel Guerra přezdívaný Spaik. Součástí je také workshop se zástupci české graffiti scény. Více zde.

Středočeský kraj

Chutě ze světa

Seznamte se se zahraničními státy prostřednictvím jejich autentické kuchyně. Vyrazte v sobotu na zámek v Dobřichovicích, kde se uskuteční další ročník food festivalu Všechny chutě světa. A bude z čeho vybírat, ochutnat budete moct například gruzínský šašlik, mexické quesadillas, španělskou paellu, sushi nebo malajskou laksu. A bude postaráno i o hudební vložku. Další informace naleznete zde.

Mělnická padesátka

Jizerskou padesátku nejspíš znáte. Znáte ale i Mělnickou jizerskou padesátku? Pokud ne, přijďte se v sobotu pokochat tímto recesistickým závodem, který se jede zásadně v létě, ale v zimní výstroji nebo žertovném převleku. Jede se na dvě kola rozběhů a tři finále, překonává se při tom krkolomná dlažba a další neobvyklý terén. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Benefiční běh

V sobotu se v Nové Bystřici uskuteční benefiční závod Běh Českou Kanadou na podporu hendikepovaným dětem. Přijďte pomoct pohybem na dvou tratích podle vlastních sil. Delší má 10,5 kilometru a kratší o čtyři méně. Zúčastnit se mohou muži i ženy v kategoriích do 40 let a nad 40 let. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Den mužů

Všichni pánové jsou zváni do Šťáhlav, kde se uskuteční Den mužů, tradiční oslavy mužnosti, kde bude hrát dobrá muzika a kde budete moci poměřit své síly při pivních kláních. Nebo také svou fyzickou zdatnost. Akce je ovšem otevřena i ženám, které mohou rovněž dorazit. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Koncert na kolonádě

V sobotu se můžete vypravit za kulturou do Karlových Varů, kde se uskuteční koncert na kolonádě v rámci festivalu Beethovenovy dny. Hrát se ale nebude pouze Beethoven, můžete se těšit na výběr z děl Bedřicha Smetany, Julia Fučíka, Antonína Dvořáka nebo Petra Iljiče Čajkovského. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Festival jídla

Za jídlem se můžete o víkendu vypravit také do Loun, kde se uskuteční food festival, jenž představí chutě z celého světa. Ochutnat budete moct dobroty z Mexika, Asie, Ameriky, ale i ze Středomoří nebo Česka. Na své si přijdou i vegetariáni a nebude chybět ani víno nebo pivo z rodinných pivovarů. Podrobnosti zde.

Liberecký kraj

Jahodová neděle

Oslaďte si neděli s chutnými jahodami. V Liberci se uskuteční Jahodová neděle, kde budete moci ochutnat nejrůznější dobroty a výrobky z tohoto ovoce. Těšit se můžete na palačinky, koláče, marmelády, zmrzlinu, ale také na prosecco s jahodami. Chybět nebude ani tradiční soutěž jedlíků o to, kdo spořádá nejvíc jahodových knedlíků. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Barokní slavnost

Navštivte areál hospitalu Kuks a přeneste se do období baroka. Před 300 lety byl areál vyhledávaným místem a návštěvníci se budou moci dozvědět proč. Připraveny budou ukázky dobové hudby a tanců, ale také jarmark. Pokochat se budete moci hezkými šaty komtes a dvorních dam a uměním artistů. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Gurmánský festival

Vydejte se o víkendu na festival plný dobrého jídla do Pardubic. Koná se v sobotu i v neděli na dostihovém závodišti a představí se na něm vycházející i zaběhlé kuchařské hvězdy. Dozvíte se, jaké jsou novinky v gastronomii, plno dobrot ale samozřejmě také ochutnáte. Přichystány jsou mimo jiné i řízené degustace vín nebo barová zóna s koktejly. Další informace zde.

Vysočina

Den v elektrárnách

Zajímáte se o obnovitelné zdroje? Pak by vás mohl zajímat den otevřených dveří větrných elektráren ve Věžnici. Návštěvníci se budou moci podívat i do útrob tubusu a zjistí, jak taková elektrárna funguje. Můžete se také projet elektromobilem, připraveny jsou rovněž soutěže o pěkné ceny. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Pivní slavnosti

Pokud dostanete v sobotu chuť na zlatý mok, vydejte se do Moravského Krumlova na pivní slavnosti. Uskuteční se na tamním zámku a návštěvníci si budou moci vychutnat svůj oblíbený nápoj ve spojení s hudebním programem, který nabídne například revival AC/DC a další. Chybět nebudou ani vína nebo točené limonády a občerstvení. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Olomoucký půlmaraton

Rádi běháte, ale na maraton se zatím necítíte? Tak vyzkoušejte jeho poloviční verzi. V sobotu se v Olomouci běží půlmaraton, jehož trasa povede historickým centrem, kde se můžete kochat krásnými výhledy na památky. Soutěžit můžete jako jednotlivci nebo ve štafetě. Detaily o závodu zde.

Zlínský kraj

Na kolo

Jestli máte raději než běhání cyklistiku, můžete zamířit na závod Valachy Tour, maraton na kolech po Valašsku. Hlavní závod bude dlouhý 50 kilometrů, ale pokud se na takovou délku zatím necítíte, můžete vyrazit na kratší 20kilometrovou trasu. Další informace se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Sportovní festival

V Opavě se v sobotu uskuteční sportovně-kulturní festival pro všechny věkové kategorie. Do aktivit se budete moci zapojit a vyzkoušíte si například fitness cviky pod vedením zkušených lektorů. K vidění budou pak taneční a bojová vystoupení, navštívit budete moci workshopy a přednášky tematicky zaměřené na zdraví. A chybět nebude ani hudba a jídlo. To, kdybyste měli pocit, že to s pohybem moc přeháníte. Další informace zde.