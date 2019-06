mšv, Novinky

Praha







Finále závodu modelů vodíkových aut



Zažít vřavu hučících aut a kvílících brzd, i když v trochu menším, můžete na finále závodu modelů aut na vodíkový pohon. Na závodu Horizon Grand Prix soutěží studenti z celého světa se svými modely aut na vodíkový pohon v měřítku 1:10. Se světovou špičkou se utkají i dva české studentské týmy, které se nejlépe prezentovaly v národním kole. Závod podporující využití alternativních paliv, a to zejména vodíku se koná od 6. do 8. června v rámci Veletrhu vědy pořádaného Akademií věd ČR, který začíná ve čtvrtek. Hlavní závod odstartuje v závěrečný den veletrhu v sobotu 8. června v 10.30 a to v letňanském areálu PVA EXPO Praha, kde se koná veletrh.

Putování po vinicích



Zpříjemněte si následující víkend degustacemi vína. V rámci 3. ročníku akce Pražské vinice budou zpřístupněny městské i soukromé vinice, cílem je seznámit veřejnosti s historií těchto míst, ale samozřejmě také ochutnat, co se na nich urodilo. Účastní se například vinice sv. Kláry v Botanické zahradě, vinice Vyšehradské kapituly nebo Strahovská vinice. Podrobnosti zde.

Otevřené zahrady

Obdivovat krásné květinové kompozice a perfektně zastřižený trávník můžete v rámci Víkendu otevřených zahrad. Podíváte se na běžně nepřístupná místa, své oblíbené parky ale budete moci také poznat novým způsobem. V řadě z nich se totiž uskuteční komentované prohlídky, koncerty a další program. Seznam zapojených zahrad najdete zde.

Muzejní noc

Ze soboty na neděli se v hlavním městě uskuteční Pražská muzejní noc. Jak při ní bývá zvykem, můžete nahlédnout do desítek institucí, které se v metropoli nacházejí, přičemž bude otevřeno až do nočních hodin. Expozice v muzeích obohatí přednášky, koncerty či filmové projekce. Více informací najdete zde.

Koktejl festival

Jako každý rok, i letos se na Staroměstském náměstí uskuteční Mattoni Koktejl Festival, kde se barmané utkají v soutěži o nejlepší nealkoholický míchaný nápoj. Akci tradičně doplní hudební program, vystoupí například Mikolas Josef, David Koller, Katarína Knechtová nebo Monkey Business. Podrobnosti naleznete zde.

Středočeský kraj

Lidová slavnost

Připomeňte si tradice a zvyky během lidové slavnosti zvané Letnice, která se v neděli uskuteční ve skanzenu v Kuřimi. Dozvíte se, co je obchůzka královniček, následovat bude otevírání studánek. Připraveny budou také poutavé přednášky, například o lidové písni nebo českém lidovém kroji. Další informace najdete zde.

Prohlídka kláštera

Navštivte v sobotu Sázavský klášter, kde se můžete v rámci Víkendu otevřených zahrad těšit na dobrodružnou prohlídku. Ta povede do zpola zarostlých zahrad, které se otevírají jen jedinkrát v roce, zájemci budou moci sestoupit také do svatoprokopské jeskyně obestřené legendou. Prohlídky je nutné si zarezervovat, a nejsou vhodné pro děti. Další informace zde.

Jihočeský kraj

Závod kachniček

Lákají vás netradiční závody? Pak vyrazte v neděli do Českých Budějovic na akci Pusť kačku neboli klání v pouštění gumových kachniček. Kromě toho, že si jistě užijete spoustu legrace, podpoříte také děti s handicapem. Majitelé prvních padesáti kachniček, které zdolají cíl, se navíc mohou těšit na lákavé ceny. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Divadelní slavnost

Vyrazte v sobotu za kulturou do krásného prostředí křimického zámeckého parku. Pokud jste fandové do opery, budete moci zhlédnout Rusalku v netradičním činoherním zpracování. Hraje se pod širým nebem, tak si případně nezapomeňte vzít oblečení, kdyby vám byla zima. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Fotografická dílna

Rádi fotíte a chcete se něčemu přiučit? Pak si rezervujte své místo ve fotografické dílně, která se v sobotu koná v klášteře v Teplé. Téma si můžete zvolit, jaké chce, ať už to bude architektura, zátiší nebo třeba jen hra světla a stínů. Účastníci budou pod dohledem odborného lektora, který se vším poradí. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Rozkvetlé zahrady

Vydejte se na zámek Stekník, kde si budete moci prohlédnout tamní rozkvetlý park. V rámci Víkendu otevřených zahrad je připravena komentovaná prohlídka o italské terasovité zahradě s popínavými růžemi. Podívat se ale můžete i sami, je rovněž možnost donést si piknikové deky a v parku si odpočinout. Další informace zde.

Liberecký kraj

Historický jarmark

Víkend v Liberci bude patřit historickému jarmarku. Dobová tržnice letos nabídne keramické a proutěné zboží, ale také loutky či šperky. Program čítá mimo jiné kostýmovaný průvod, jízdu rytířů, ohňovou show nebo barokní ples. Prohlédnout si budete moci také miniatury parních strojů a další. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Víno v klášteře

Broumovský klášter bude v sobotu hostit tradiční ochutnávku vín z expozice Salonu vín, která své sídlo na zámku ve Valticích opouští jen jednou ročně. Degustovat můžete pod vedením someliéra, který vám pomůže odhalit všechny aspekty a tajemství ukrytá ve vínu. Vstupné na akci činí 80 korun. Další informace najdete zde.

Pardubický kraj

Setkání automobilů

Fandové starých strojů by si neměli nechat ujít sobotní akci ve Vysokém Mýtě. Koná se tam tradiční setkání veteránů s karoserií Sodomka, ale také závody historických kol. Aby byla atmosféra autentická, nebude chybět swing nebo komparz v četnických úborech. Zúčastní se také na 80 hasičských sborů, které předvedou historické stříkačky. Více zde.

Vysočina

Chutě světa

V sobotu se v Humpolci uskuteční premiérový ročník Food Mánie, největšího gastronomického festivalu na Vysočině. Návštěvníci se mohou těšit na dobroty z celého světa, i z takových poměrně netradičních míst, jako jsou Gruzie či Peru, nebo také z Indie a Mexika. Na žízeň si budete moci dát řemeslná piva z minipivovarů, ale také vína. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Pivní slavnosti

Sobota se ve Znojmě ponese ve znamení piva. Ochutnat budete moci zlatavý mok uvařený nejen v místním pivovaru, ale také z dalších, jako jsou Dráteník, Hnanice, Šnek, Bítov a další. Těšit se můžete na celkem 100 druhů piv od vícestupňových speciálů až po nealkoholická. Více naleznete zde.

Olomoucký kraj

Hudební festival

Užijte si den plný české muziky. Navštivte festival Hanácké Benátky, kde se zabaví všechny věkové kategorie. Z účinkujících se můžete těšit například na Thoma Artwaye, Debbi, Petra Koláře nebo metalovou kapelu Dymytry. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

Hodování v zahradě

Jídlo bude hrát hlavní roli při akci, která se o víkendu uskuteční v kroměřížské Květné zahradě. Návštěvníci se v rámci hodování mohou těšit na výrobky z lokálních minipivovarů, ale také na nejrůznější krajové speciality. Akce se koná v rámci Víkendu otevřených zahrad, doplní ji také koncert. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Běžecký závod

Všichni fandové běhu mají v sobotu povinnou zastávku v Ostravě. Koná se tam další díl seriálu RunTour, který je určen pro začátečníky i profíky. Na výběr je z několika tratí, delší má 10 kilometrů, kratší 5, novinkou je také rodinná na 3 kilometry. Protáhněte si nohy, nazujte boty a vyrazte se proběhnout kolem ostravských dominant. Další informace zde.