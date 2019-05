mšv, Novinky

Muzeum hraje lidem na city, někteří ho navštěvují i jako součást vlastní terapie po rozchodu. V jiných expozice vyvolává vzpomínky na vlastní příběhy.

Jisté ženě výstava připomněla krásné chvíle, které strávila se svým někdejším partnerem, který byl ze zahraničí, a kvůli vzdálenosti jejich vztah skončil. Prostý vzkaz na zdi říkající „Chybíš mi“ pro ni znamená mnoho.

„Je mi 72 let, ale myslím, že láska se vás může dotknout nehledě na to, kolik vám je let nebo ze které země pocházíte,“ uvedla pro China Global Television Network. Pocit lásky i následné ztráty je podle ní univerzální.

Muzeum zlomených srdcí v čínském Čcheng-tu odhaluje příběhy nešťastných lásek.

FOTO: AP

V Muzeu zlomených srdcí mohou návštěvníci spatřit předměty, které do expozice darovali lidé z různých koutů Číny. Ty se nějakým způsobem pojí s jejich vztahy, interpretovat si význam každé jednotlivé věci je ovšem na samotném návštěvníkovi. Každý má ale vyvolat zamyšlení a emoce.

Předat hlubší poselství



Kurátor muzea Sü Ťie se nechal při tvorbě výstavy inspirovat konceptem, který vznikl v chorvatském Záhřebu, kde jsou rovněž k vidění předměty spojené se vztahy, které dříve či později skončily. V Číně je prý po takovém muzeu poptávka a návštěvníkům by mělo podle kurátora předat nějaké hlubší poselství.

„Mladí lidé se většinou nechtějí zamilovat. Mají pocit, že lásku nepotřebují, je na ně vyvíjen velký tlak, musejí zvládat běžný život a mají za to, že je spousta jiných alternativ, jak se zabavit. Já si ale myslím, že bychom se měli učit, jak někoho milovat, přestože je to těžké. Perfektní vztah podle mě neexistuje a nikdo vám ani nezaručí, že bude vaše volba stoprocentně správná,“ uvedl Ťie s tím, že k lásce patří i rozchody a nalezení vůle pokračovat dál.

Muzeum má lidem především předat zprávu, že bolest po rozchodu je normální, a že zahojení ran chce čas. Přesto po takové lásce zůstane i řada hezkých vzpomínek. „Lidé, kteří zažili rozchody, pochopí, jaká hořkost se za tím ukrývá,“ uvedl další z návštěvníků muzea.

V galerii mohou návštěvníci také zanechat vzkaz v knize — cokoli, co je ohledně vztahů napadne. Některé zprávy jsou pozitivní, některé naopak odhalují, kolik lidí se přes rozchod nemůže přenést.