mšv, Novinky

Praha



Zmrzlinový festival

Počasí by se mělo snad už konečně umoudřit, a pokud bude o víkendu parno, nenajdete v hlavním městě lepší místo, kam utéct než holešovické Výstaviště. Na něm se v neděli uskuteční další ročník Prague Ice Cream Festivalu, svátek všech milovníků zmrzliny. Těšit se můžete na zmrzliny italského typu, jogurtové, sorbety nebo rolované. Samozřejmě i veganské a bio. Další informace naleznete zde.

Do Státní opery

Státní opera si na své znovuotevření ještě půl roku počká, v neděli ovšem můžete v rámci komentované prohlídky zavítat na staveniště. Dozvíte se, jak se budova rekonstruuje, a jak probíhají restaurátorské práci na interiérech a výzdobě. Prohlídka je zdarma, není však bezbariérová. Více informací zde.

Pivní slavnosti

Pivovar Řeporyje bude o víkendu slavit své první narozeniny, při této příležitosti se uskuteční slavnosti, kterých se zúčastní i další malé pivovary, mimo jiné z Berouna nebo Kutné hory. Kromě široké nabídky zlatého moku se můžete těšit také na občerstvení, tematické soutěže, jako například držení sudu na čas, nebo hudební produkci. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Hudební festival

Na první červnovou sobotu připadá Tloskov Fest, hudební festival, který přivítá například Anetu Langerovou, Tata Bojs, Horkýže Slíže nebo Ivana Hlase. Akce se koná u příležitosti 60. narozenin tloskovského Centra sociálních služeb a část výtěžku z festivalu poputuje přímo na podporu centra. Návštěvníci si budou moci dát také pivní speciály nebo limonádu. Další informace zde.

Festival jídla

Vyrazte v sobotu za dobrým jídlem do Poděbrad, kde proběhne food festival konaný pod záštitou místní hotelové školy. Těšit se můžete na ochutnávky nejrůznějších dobrot i pití, chybět nebudou regionální kapely, soutěže a mnoho dalšího. S jídlem se budete moci natáhnout také na piknikovou louku. Další informace zde.

Jihočeský kraj

Půlmaraton

Putovní půlmaraton se v první červnový den přestěhuje do Českých Budějovic. Poměřte své síly s ostatními závodníky a proběhněte si krásnou scenérií historického města a jeho přilehlého okolí. Závodit lze jako jednotlivec nebo také ve štafetě. Podrobnosti naleznete zde.

Plzeňský kraj

Do podzemí

Zájemci se mohou opět po omezenou dobu podívat do plzeňského podzemí. Od prvního do devátého června se konají prohlídky, které návštěvníky zavedou také do nově rozšířené části podzemí, kde se budete pohybovat pouze za svitku baterek. Dozvíte se zajímavosti o vzniku těchto jedinečných prostor a o jejich využití ve středověku i současnosti. Detaily najdete zde.

Karlovarský kraj

Festival jídla

O první červnové sobotě se bude v Karlových Varech konat tradiční food festival, na němž se představí místní restaurace a hotely. Návštěvníci budou moci ochutnat to nejlepší z české i zahraniční gastronomie, chybět nebude ani hudební doprovod nebo závod nazvaný Vrchní, prchni. Další informace naleznete zde.

Ústecký kraj

Litoměřický hrozen

Tuzemská vína z Čech i Moravy budete moci ochutnat na Litoměřickém hroznu, tradiční vinařské akce, která se uskuteční v sobotu na městském hradě. Kromě degustací si budete moci vaše favority koupit také domů, akci doplní hudební vystoupení. Další informace naleznete zde.

Liberecký kraj

Zahájení sezony

Prvního června začíná provoz na unikátní ozubnicové trati z Tanvaldu. Počasí má přát výletům, tak se některému cíli můžete přiblížit právě tímto nostalgickým vlakem jedoucím po nejstrmější české trati. V rámci zahájení sezony se můžete těšit na parní i motorovou lokomotivu, připraveny jsou také jízdy historického autobusu. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Da Vinciho vynálezy

V sobotu začíná na zámku v Novém Městě nad Metují výstava Aeronautica, představující létající stroje Leonarda da Vinci. Návštěvníci si v interaktivní expozici budou moci prohlédnout stroje sestavené dle nákresů renesančního mistra, seznámíte se s předchůdci dnešních vrtulníků, rogal, padáků a dalších. Více informací naleznete zde.

Pardubický kraj

Košt vína

Na skleničku vína můžete vyrazit v sobotu do Pardubic, kde se návštěvníkům představí vinaři nejen z Čech a Moravy, ale také ze zahraničí, konkrétně z Portugalska a Španělska či Rakouska. Akce je zaměřená zejména na menší rodinné produkce. Chybět nebudou ani nejrůznější gurmánské speciality či káva a medovina. Další informace najdete zde.

Vysočina

Závod lesem

Dáváte při běhání přednost lesům před asfaltovými cestami? Pak vyrazte v sobotu na další díl seriálu Běhej lesy, který se poběží na rozhraní Čech a Moravy. Vybrat si můžete z delší 21kilometrové trasy a kratší 12kilometrové. Podle pořadatelů půjde o nejtrailovější závod celého seriálu. Podrobnosti naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Víno a jídlo

V sobotu budou ve Valticích hrát prim jídlo a mladá vína a sekty. Mimo degustací je připraven také bohatý kulturní program, včetně prohlídek Křížového sklepa a Vinařské stodoly. Chybět nebude ani tombola, další soutěže, později také vystoupí místní taneční a dechové či folklorní soubory. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Kladivo na čarodějnice

Na zámku Velké Losiny v sobotu započne výstava, která vůbec poprvé představí návštěvníkům kostýmy z kultovního filmu Kladivo na čarodějnice. Kromě nich budou k vidění také rekvizity, autentické fotografie natáčení, plakáty a další předměty, které se ve slavném snímku objevily. Film totiž slaví 50leté výročí od svého natočení. Další informace zde.

Zlínský kraj

Víkend památkových domků

Navštivte během jediného víkendu památkové domky, objekty lidového stavitelství nebo malá muzea regionu. Akce, která otevírá nejrůznější stavby Slovácka nabídne komentované prohlídky, ale i množství doprovodných programů. Pokud sednete na kolo, můžete si dát i pěkně do těla, jednotlivé objekty jsou mezi sebou propojeny cyklotrasami. Program je pak zaměřen na tradiční řemesla či gastronomii. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Závod pro ženy

Čistě dámám bude určen závod, který se uskuteční v sobotu v Ostravě. Český běh žen nabídne ale kromě pohybu také setkání s řadou osobností, třeba se sportovcem a trenérem Janem Železným nebo hercem Jakubem Kohákem. Dámy, poměřte své síly s ostatními účastnicemi a udělejte něco pro své zdraví. Na výběr bude hned z několika různě dlouhých tratí. Další informace zde.